Petroperú será reorganizado en siete bloques patrimoniales para facilitar el ingreso de inversión privada. (Foto: Andina)
Petroperú será reorganizado en siete bloques patrimoniales para facilitar el ingreso de inversión privada. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Petro-Perú avanza con el proceso de reorganización de sus principales activos mediante siete bloques patrimoniales. De acuerdo con el cronograma presentado por ProInversión, en octubre se iniciará la promoción para el ingreso de inversión privada en los primeros bloques de la empresa estatal, mientras que el plan correspondiente a la refinería de Talara está previsto para inicios de 2027, según informó RPP.

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