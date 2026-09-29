Petro-Perú avanza con el proceso de reorganización de sus principales activos mediante siete bloques patrimoniales. De acuerdo con el cronograma presentado por ProInversión, en octubre se iniciará la promoción para el ingreso de inversión privada en los primeros bloques de la empresa estatal, mientras que el plan correspondiente a la refinería de Talara está previsto para inicios de 2027, según informó RPP.

Ángel Delgado, director del Proyecto de Reorganización Patrimonial y Operativa de Petro-Perú de ProInversión, explicó ante la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados que el proceso consiste en trabajar con bloques patrimoniales o unidades de negocio independientes. De esta manera, cada activo tendrá un proceso específico para determinar su promoción y eventual participación privada.

Según explicó Delgado, la propuesta contempla que un inversionista privado participe junto con Petro-Perú en la gestión de cada activo y aporte los recursos necesarios para recuperar su valor.

El representante de ProInversión precisó que este proceso no implica la privatización de Petro-Perú. Los activos considerados estratégicos e indispensables para la continuidad de las operaciones de la empresa se mantendrán bajo la titularidad de Petroperú y del Estado peruano.

Los siete bloques patrimoniales

El primer bloque está conformado por los Terminales del Sur, que incluyen las instalaciones de Pisco, Mollendo e Ilo. Su plan de promoción está previsto para el 2 de octubre. En este caso, se busca que Petro-Perú gestione los activos conjuntamente con un operador privado, quien asumiría las inversiones necesarias para recuperar su valor.

El segundo bloque corresponde al Terminal de Bayóvar, cuyo plan de promoción está previsto para ser aprobado durante la segunda quincena de octubre.

El tercer grupo comprende los terminales y centros de distribución de Conchán, cuyo plan de promoción está contemplado para noviembre.

El cuarto bloque corresponde a las refinerías y terminales de Pucallpa e Iquitos, con la aprobación del plan de promoción prevista para diciembre de este año.

Posteriormente, el cronograma contempla la refinería El Milagro para inicios de 2027. Luego se abordarán los lotes 192 y 64 del Marañón y el Oleoducto Norperuano.

Finalmente, la refinería de Talara figura como el último bloque del cronograma presentado por ProInversión.

Talara será abordada en 2027

Delgado señaló que el plan de promoción de la refinería de Talara se prevé aprobar a inicios de 2027 debido a que se trata del activo “más valioso y más complejo” de Petroperú, por lo que requiere un análisis más profundo.

El plan establecerá las condiciones para evaluar el ingreso de inversión privada. La propuesta general contempla que un privado pueda participar junto con Petroperú en la gestión del activo y que aporte principalmente los recursos necesarios para recuperar su valor.

En el caso específico de Talara, todavía no se han definido las condiciones para la participación privada. Por ahora, el cronograma establece el periodo para realizar el análisis y posteriormente aprobar el respectivo plan de promoción.