Ante la información publicada en El Comercio respecto a los procesos de fiscalización y la gestión de seguridad en la Refinería de Talara, Petro- Perú envió un comunicado explicando las observaciones.

En cuanto a los más de 1.600 desperfectos alertados por la Contraloría de la República, que fueron señalados en el Informe de Hito de Control N.° 006-2026-OCI/4243-SCC, la petrolera estatal indica que estos “no pueden ser considerados de manera concluyente como fallas físicas, equipos defectuosos o condiciones inseguras de operación, ya que estos corresponden a observaciones documentales identificadas en las distintas etapas del desarrollo del proyecto y vienen siendo atendidas de forma progresiva e integral por Petro- Perú, conforme a las pautas y exigencias establecidas por Osinergmin”, indicaron.

Petroperú explicó que el informe fue emitido por el Órgano de Control Institucional de Osinergmin en el marco del control concurrente al servicio de fiscalización contratado por esa entidad y ejecutado por el Consorcio FIMS.

Su finalidad, agregaron, fue verificar la ejecución del referido servicio de fiscalización y no realizar una evaluación integral de las condiciones de seguridad de la Nueva Refinería de Talara.

“Como parte de este proceso, Petro-Perú ha presentado el levantamiento del 100% de los registros correspondientes a las etapas de Diseño, Procura y Precomisionamiento, mientras continúa la atención de los registros asociados a la etapa de Construcción, que registra un avance del 76%, encontrándose aún pendiente el pronunciamiento de la autoridad competente”, detallaron en el comunicado.

Por otro lado, indicaron que la actualización e implementación del Estudio de Riesgos de Seguridad (ERS) se encuentra en pleno desarrollo y que cuenta con opiniones favorables para las primeras unidades del proyecto.

En este momento, refieren en el comunicado, se están revisando los cronogramas de adecuación para asegurar que la atención de las observaciones se ejecute con el máximo rigor técnico y en estricto cumplimiento de los requerimientos regulatorios del sector.

Petro-Perú resaltó en el documento que la Nueva Refinería Talara cuenta con un Sistema de Gestión basado en la Seguridad de Procesos, implementado para identificar, evaluar y controlar de manera sistemática los riesgos asociados a sus operaciones. Este sistema ha sido objeto de dos auditorías externas realizadas en el marco de la verificación del cumplimiento de la normativa vigente y de los requisitos establecidos por Osinergmin.

La refinería, indicaron, opera bajo planes de respuesta a emergencias vigentes, sistemas contraincendios probados y protocolos de gestión de riesgos orientados a salvaguardar la integridad de las personas, las instalaciones y el entorno.