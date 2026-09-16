Las bases del proceso contemplan la participación de Petro-Perú con hasta un 25 por ciento de participación en el Contrato de Licencia. (Foto: Andina)
Las bases del proceso contemplan la participación de Petro-Perú con hasta un 25 por ciento de participación en el Contrato de Licencia. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Perú-Petro anunció el inicio del proceso de convocatoria para seleccionar un nuevo operador del Lote Z-69, ubicado en el zócalo continental de la cuenca Talara (Piura), por un plazo de 30 años, a fin de asegurar la continuidad de las operaciones petroleras e incorporar nuevas inversiones que impulsen la producción de hidrocarburos en el país.

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