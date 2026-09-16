Perú-Petro anunció el inicio del proceso de convocatoria para seleccionar un nuevo operador del Lote Z-69, ubicado en el zócalo continental de la cuenca Talara (Piura), por un plazo de 30 años, a fin de asegurar la continuidad de las operaciones petroleras e incorporar nuevas inversiones que impulsen la producción de hidrocarburos en el país.

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El actual Contrato de Licencia del Lote Z-69, operado por Petróleos del Perú (Petro-Perú), vence el 15 de mayo del año 2027 o hasta la fecha efectiva de un nuevo Contrato para la Explotación de Hidrocarburos, lo que ocurra primero, según lo establecido en el D.S. Nº 005-2026-EM, que aprobó la extensión del referido contrato.

A diciembre de 2025, el Lote Z-69 reporta una producción fiscalizada promedio de 3,369 barriles diarios de petróleo (BOPD) y 8.59 millones de pies cúbicos de gas natural (MPCD). Sin embargo, dicho lote podría incrementar significativamente su producción con la incorporación de nuevas inversiones. El Lote Z-69 tiene una extensión de 127,056.123 hectáreas y se encuentra ubicado frente a la costa de las provincias de Talara, Paita y Sechura, en la región Piura.

Las bases y cronograma de proceso fueron publicadas hoy en el portal web de Perú-Petro y son de libre acceso para todos los interesados. Además, se trata de un proceso público y transparente en el cual Perú-Petro seleccionará al postor cuya propuesta técnica ofrezca el mejor Programa de Trabajo; es decir, aquel que contemple los mayores compromisos de inversión para el reacondicionamiento y la perforación de pozos, tanto de desarrollo como exploratorios.

De acuerdo con el cronograma, las empresas podrán presentar sus cartas de interés hasta el 11 de diciembre de 2026. Posteriormente, Perú-Petro remitirá las cartas de admisión hasta el 18 de diciembre, mientras que la entrega de documentos para la etapa de calificación vencerá el 30 de diciembre de 2026. Solo las empresas que obtengan la calificación correspondiente estarán habilitadas para presentar ofertas técnicas.

La presentación de propuestas correspondientes a los Paquetes N° 1 y N° 2, así como la apertura del Paquete N° 1, se realizará en Acto Público el 03 de febrero de 2027. Asimismo, la apertura del Paquete N° 2, la evaluación de las ofertas y el otorgamiento de la Buena Pro se llevarán a cabo el 08 de febrero de 2027, también en Acto Público.

Participación de Petro-Perú

Las bases del proceso contemplan la participación de Petro-Perú con hasta un 25 por ciento de participación en el Contrato de Licencia, sujeto a la obtención de una calificación favorable y a la suscripción de un Compromiso de Asociación Conjunta con el postor ganador de la buena pro. Además, establecen la venta de activos de propiedad de Petro-Perú valorizados en US$15.1 millones, bajo la modalidad “como están y donde están”, con pago en cinco cuotas anuales.

Asimismo, siete activos de propiedad de Petro-Perú permanecerán bajo su titularidad y estarán sujetos a un esquema de uso compartido con el futuro operador. A ellos se suma un activo de propiedad de PERUPETRO que también será administrado bajo este régimen.