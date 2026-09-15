El ministro Shinno cuestionó la actuación de Electro Oriente y afirmó que la empresa no habría incorporado nueva capacidad de generación desde que se declaró la emergencia. Foto: GEC.
El ministro Shinno cuestionó la actuación de Electro Oriente y afirmó que la empresa no habría incorporado nueva capacidad de generación desde que se declaró la emergencia. Foto: GEC.
/ CAROLINA URRA
Por Redacción EC

Guillermo Shinno, ministro de Energía y Minas, anunció la reestructuración de Electro Oriente, a partir del ingreso del nuevo directorio designado bajo su gestión. La medida se da en medio de la crisis de suministro que atraviesa Iquitos (Loreto).

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