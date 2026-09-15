Guillermo Shinno, ministro de Energía y Minas, anunció la reestructuración de Electro Oriente, a partir del ingreso del nuevo directorio designado bajo su gestión. La medida se da en medio de la crisis de suministro que atraviesa Iquitos (Loreto).

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Esta crisis viene ya desde hace un tiempo. En junio de 2025, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) amplió hasta diciembre de 2028 la declaración de “situación de grave deficiencia” del Sistema Eléctrico de Iquitos por falta de capacidad de producción de energía eléctrica.

Cabe precisar que en Iquitos, una parte importante de la generación eléctrica está a cargo de Genrent, empresa privada que opera una central termoeléctrica y que inicialmente fue concebida como una reserva para atender situaciones de emergencia. En julio, Electro Oriente informó de interrupciones del servicio en la ciudad debido a una falla en el sistema de generación de Genrent.

Ante ello, el ministro Shinno cuestionó la actuación de Electro Oriente y afirmó que la empresa no habría incorporado nueva capacidad de generación desde que se declaró la emergencia.

“Desde el 2024 hasta la fecha, lamentablemente, Electro Oriente no ha contratado ni un kilovatio adicional para poder suministrar. Y hoy ya tenemos los problemas que tenemos en Iquitos debido tanto a una generación por parte de una empresa privada, que fue concebida inicialmente para trabajar en reservar frías, solamente en caso de emergencia y cuyas máquinas vienen trabajando al 100% en Iquitos. Electro Oriente no hizo el trabajo correspondiente para poder tener la capacidad suficiente”, señaló el titular del Minem.

Como se sabe, Iquitos está aislado del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). La ciudad no puede recibir electricidad de las grandes centrales y líneas de transmisión que abastecen a Lima y buena parte del país.

Por ende, la electricidad que consumo Iquitos debe ser generada localmente. En esa línea, Electro Oriente tiene allí funciones de generación, transmisión y distribución, mientras que la empresa Genrent opera una central termoeléctrica que es una de las principales fuentes de generación de la ciudad.

A la reestructuración se suma que el Gobierno quiere que el Comité de Operación Económica del Sistema (COES) participe en la operación del sistema eléctrico aislado de Iquitos. De esta manera, el Gobierno busca que puedan ingresar nuevos generadores y considera que no sería adecuado que uno de los propios operadores o competidores tenga el control del despacho de electricidad.

Shinno mencionó que la otra semana se publicaría un decreto supremo para que el COES pueda ingresar a operar en dicha región. No obstante, reconoció que el ingreso del COES sería una solución de corto plazo. Por eso, en el mediano y largo plazo, el Gobierno quiere volver a evaluar la interconexión con el sistema nacional.