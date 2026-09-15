La agenda del Pleno del Senado plantea el debate y votación del informe final de la Comisión de Procedimientos Especiales, que recomienda la ratificación de la designación de Julio Velarde al cargo de presidente del BCR. (Foto: GEC)
La agenda del Pleno del Senado plantea el debate y votación del informe final de la Comisión de Procedimientos Especiales, que recomienda la ratificación de la designación de Julio Velarde al cargo de presidente del BCR. (Foto: GEC)
/ CESAR SALHUANA
Por Redacción EC

El Pleno del Senado de la República analizará este miércoles 16 de septiembre el informe que recomienda la ratificación de Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva (BCR), entre otros temas.

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