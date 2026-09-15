El Pleno del Senado de la República analizará este miércoles 16 de septiembre el informe que recomienda la ratificación de Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva (BCR), entre otros temas.

Así lo definió esta mañana la Junta de Portavoces del Senado, que sesionó con la conducción de su presidente, Miguel Ángel Torres Morales.

La agenda del Pleno del Senado plantea el debate y votación del informe final de la Comisión de Procedimientos Especiales, que recomienda la ratificación de la designación de Julio Velarde al cargo de presidente del directorio del Banco Central de Reserva, efectuada mediante Resolución Suprema 258-2026-PCM. Para este tema se aprobó que el tiempo de debate será de una hora.

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También se analizará la solicitud del viaje de la presidenta Keiko Fujimori a los Estados Unidos. Se trata del Proyecto de la Resolución Legislativa 8, que propone autorizar a la presidenta a salir del territorio nacional, del 21 al 25 de septiembre de 2026 para viajar a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América.

El objetivo es que la mandataria participe en las principales actividades de la Semana de Alto Nivel del 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se desarrollará del 21 al 28 de septiembre de 2026.

Para tal efecto, la Junta de Portavoces definió que los senadores que deseen intervenir tendrán un minuto para referirse al pedido del Poder Ejecutivo, sin interrupciones.