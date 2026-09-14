El volumen exportado se incrementó 8,3% interanual, debido a los mayores envíos de oro, molibdeno y concentrados de cobre y plomo. (Imagen: Andina)
El volumen exportado se incrementó 8,3% interanual, debido a los mayores envíos de oro, molibdeno y concentrados de cobre y plomo. (Imagen: Andina)
Por Redacción EC

Las exportaciones totales sumaron US$10.068 millones en julio último, valor superior en 33,4% al registrado en el mismo mes de 2025, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

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