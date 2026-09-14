Las exportaciones totales sumaron US$10.068 millones en julio último, valor superior en 33,4% al registrado en el mismo mes de 2025, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

Este resultado estuvo favorecido principalmente por el incremento interanual de las cotizaciones internacionales de los principales productos de exportación, especialmente cobre y oro, que impulsaron el crecimiento del precio promedio de exportación de 23,2% interanual.

También contribuyeron los mayores precios del petróleo y del gas natural, asociados al conflicto en Irán; así como el encarecimiento de la harina de pescado, por la menor oferta peruana en el mercado mundial; y el plomo, debido al contenido de plata presente en sus embarques de concentrado.

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De acuerdo con el BCR, el volumen exportado se incrementó 8,3% interanual, debido a los mayores envíos de oro, molibdeno y concentrados de cobre y plomo. También influyeron las mayores exportaciones no tradicionales de productos pesqueros y químicos.

Así, en lo que va del año, las exportaciones alcanzaron un total de US$66.506 millones, lo que representa un aumento del 36,9% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este crecimiento se vio favorecido por los precios y volúmenes, que se acrecentaron en 33,0% y 29,3%, respectivamente.