En el mercado local, el USD/PEN fluctuó entre S/3,422 y S/3,438, antes de cerrar en S/3,435. (Foto: AFP)
En el mercado local, el USD/PEN fluctuó entre S/3,422 y S/3,438, antes de cerrar en S/3,435. (Foto: AFP)
/ JUAN BARRETO
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró este martes 6 de octubre en S/3,435, prácticamente sin variación frente a los S/3,436 de la jornada anterior, lo que representó una ligera apreciación del sol de 0,03%. La sesión estuvo marcada por el retroceso del dólar a nivel internacional y la moderación de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.

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