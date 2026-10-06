El precio del dólar cerró este martes 6 de octubre en S/3,435, prácticamente sin variación frente a los S/3,436 de la jornada anterior, lo que representó una ligera apreciación del sol de 0,03%. La sesión estuvo marcada por el retroceso del dólar a nivel internacional y la moderación de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.

“El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) retrocedió 0,30%, mientras los rendimientos de los Treasuries corrigieron desde sus máximos recientes. El mercado mantiene ahora la atención en las minutas de la Reserva Federal que se publicarán mañana, un informe relevante para las perspectivas de política monetaria”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista. El rendimiento del Treasury a 10 años cayó 0,72% y el de 30 años retrocedió 0,44%.

En paralelo, los metales registraron avances durante la jornada: el oro subió 0,65%, la plata un 0,72% y el cobre 1.03%. El Brent, por su parte, se mantuvo alrededor de US$100 por barril, con una ligera corrección ante el incremento de las exportaciones de Medio Oriente y los planes del G7 para liberar reservas estratégicas. Entre las principales monedas, el euro avanzó 0,32% y la libra esterlina 0,41%, mientras el yen retrocedió 0,11%.

En el mercado local, el USD/PEN fluctuó entre S/3,422 y S/3,438, antes de cerrar en S/3,435, con un volumen negociado de US$511.7 millones. La demanda local de dólares mantuvo al tipo de cambio alrededor de S/3,43 pese al escenario internacional. Durante la jornada, el BCR colocó swaps cambiarios en venta por S/300 millones a tres meses, a una tasa promedio de 3,24%, y realizó una operación adicional por S/ 285 millones cerca del cierre, con el mismo plazo de vencimiento.

“La combinación de un DXY a la baja, menores rendimientos y la recuperación de los metales generó un escenario externo favorable para el sol. A nivel local, la intervención del BCR mediante swaps cambiarios venta mitigó parcialmente el flujo de demanda en la banca, manteniendo al USD/PEN alrededor de S/3,43 y S/3,44”, agregó Huayta.