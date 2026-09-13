Chancay, Perú. Jueves, 17 de Junio del 2026 Vista del Mega Puerto de Chancay durante un recorrido por el terminal al cumplirse un año de su entrada en funcionamiento. La infraestructura portuaria es operada por la empresa china COSCO Shipping y constituye uno de los principales proyectos logísticos del país. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
Chancay, Perú. Jueves, 17 de Junio del 2026 Vista del Mega Puerto de Chancay durante un recorrido por el terminal al cumplirse un año de su entrada en funcionamiento. La infraestructura portuaria es operada por la empresa china COSCO Shipping y constituye uno de los principales proyectos logísticos del país. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
/ Mario Zapata N.
Por Redacción EC

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) lideró la XVI Mesa Técnica para la Operatividad Logística del Comercio Exterior del eje Callao-Chancay, un espacio de articulación entre entidades públicas, gremios empresariales y actores privados vinculados con la cadena logística nacional.

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