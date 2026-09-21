PeruRail presentó, en el marco de la Misión Logística Inversa Brasil - Perú, evento organizado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), una propuesta para fortalecer la integración logística entre ambos países y convertir al sur del Perú en una ruta competitiva para conectar a Brasil y Bolivia con el océano Pacífico, a través del Puerto de Matarani.

Durante el encuentro empresarial y técnico realizado en Arequipa, el gerente general de PeruRail, José Zárate, expuso “El ferrocarril como eje de la integración logística Perú - Brasil”, destacando el potencial de un modelo multimodal que combina carretera, ferrocarril y puerto, utilizando cada medio de transporte allí donde resulta más eficiente.

“La propuesta no busca reemplazar al camión, sino complementar ambos sistemas. El camión se emplea en los recorridos más cortos y el ferrocarril tiene grandes ventajas para transportar altos volúmenes de carga a largas distancias. La integración de ambos nos permitiría construir una cadena logística más eficiente y competitiva para el país”, señaló Zárate. Además, un mayor uso del ferrocarril para los trayectos largos contribuiría a reducir la congestión vial, los accidentes, las emisiones y los costos asociados al transporte.

Actualmente, gran parte de la carga de larga distancia en el sur peruano se moviliza por carretera. Frente a ello, la propuesta plantea utilizar estaciones de transferencia como Urcos, Tirapata y Puno, donde la carga pueda pasar del camión al tren para continuar su recorrido hasta el Puerto de Matarani.

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Conexión entre Brasil y el Pacífico

Uno de los corredores propuestos conectaría Brasil, a través de Iñapari, con Juliaca y el Puerto de Matarani, combinando transporte por carretera y ferrocarril. La ruta permitiría movilizar hacia el Pacífico productos como soya, carne refrigerada y contenedores, mientras que desde Matarani hacia Brasil podrían transportarse fertilizantes, maquinaria y otras mercancías.

Asimismo, se plantea fortalecer el corredor La Paz – Juliaca - Matarani, facilitando el movimiento de carga entre Bolivia y el puerto arequipeño. De esta manera, el sur del Perú podría consolidarse como una plataforma logística que facilite el comercio de los países vecinos con los mercados del Asia - Pacífico.