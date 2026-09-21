Durante el encuentro empresarial y técnico realizado en Arequipa, el gerente general de PeruRail, José Zárate, expuso “El ferrocarril como eje de la integración logística Perú - Brasil”, destacando el potencial de un modelo multimodal que combina carretera, ferrocarril y puerto, utilizando cada medio de transporte allí donde resulta más eficiente. Foto: GEC.
Durante el encuentro empresarial y técnico realizado en Arequipa, el gerente general de PeruRail, José Zárate, expuso “El ferrocarril como eje de la integración logística Perú - Brasil”, destacando el potencial de un modelo multimodal que combina carretera, ferrocarril y puerto, utilizando cada medio de transporte allí donde resulta más eficiente. Foto: GEC.
/ Melissa Valdivia Romero
Por Redacción EC

PeruRail presentó, en el marco de la Misión Logística Inversa Brasil - Perú, evento organizado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), una propuesta para fortalecer la integración logística entre ambos países y convertir al sur del Perú en una ruta competitiva para conectar a Brasil y Bolivia con el océano Pacífico, a través del Puerto de Matarani.

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