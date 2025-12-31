Juan Sequeiros
Juan Sequeiros

El jefe de la Región Policial Cusco, general PNP Julio Becerra, confirmó que, tras el choque de trenes en la vía férrea a Machu Picchu, de momento cuatro personas se encuentran en calidad de detenidas, las mismas que son investigados por el lamentable hecho.

