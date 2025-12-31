“Un maquinista, dos ayudantes y un brequero, se hallan detenidos en Cusco y Ollantaytambo, ellos ya pasaron su dosaje etílico y se esperan los resultados, las investigaciones siguen en pie”, refirió en declaraciones a El Comercio.

Mencionó que tras el siniestro, el personal encargado del traslado de los dos autovagones de la empresa Perurail e Incarail, fue intervenido para las acciones correspondientes del caso, no descartando la detención o investigación de más involucrados.

Tragedia

El último martes a las 13:20 horas, el infortunio alcanzó a los pasajeros que se trasladaban por la vía férrea hacia Machu Picchu (Cusco), cuando dos trenes colisionaron frontalmente, dejando el saldo de al menos un fallecido y 30 heridos.

El hecho ocurrió a la altura del Kilómetro 94+200 del tendido férreo Cusco - Ollantaytambo - Machu Picchu, donde el autovagón 602 de la empresa Perurail (que iba de Machu Picchu a Ollantaytambo) y el autovagón 65 de la empresa Incarail (que iba de Ollantaytambo a Machu Picchu), chocaron violentamente por causas que son materia de investigación.

Tras el accidente se activaron los protocolos de emergencia correspondientes, sin embargo el arribo de ayuda hasta el lugar de los hechos demoró varias horas, ya que no existe acceso por carretera ni trocha hasta el lugar, teniendo que ser necesaria la movilización de otros dos trenes de Perurail desde Ollantaytambo hasta el sitio del siniestro.

Es en estos trenes - ambulancia, que más de 30 pasajeros lograron ser auxiliados de emergencia hasta la zona de Piscacucho (Kilómetro 82 de la vía férrea), donde el tendido se encuentra con la carretera y las ambulancias lograron tener acceso.

Fueron en total 12 ambulancias del Samu, Bomberos y clínicas particulares, las que trasladaron a los accidentados hasta distintos puntos de atención privada en la Ciudad Imperial.

Hasta la clínica Pardo en Cusco arribó un total de ocho pasajeros, dos de India, dos de Perú y tres de China, una pareja y su menor hijo de siete años, teniendo todos el diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano en evolución, siendo internados para una mejor observación.

De igual forma, a la clínica O2 arribaron 10 pasajeros, tres peruanos, tres australianos, tres colombianos y un polaco, la mayoría policontusos y con traumatismo encéfalo craneano leve.

Los demás heridos, provenientes de Estados Unidos, Japón, Brasil, y otros países, fueron referidos a otros centros particulares de atención en Cusco, mientras la Policía confirmó el fallecimiento de Roberto Cárdenas, maquinista del autovagón de la empresa Incarail.

Así avanzan las investigaciones

Tanto Perurail como Incarail emitieron comunicados tras el accidente, señalando que su prioridad fue la de evacuar tanto a su personal como a sus pasajeros, sin embargo hasta ahora no hay un pronunciamiento firme sobre las causas que originaron el lamentable hecho.

Desde Indecopi citaron que ya iniciaron una una investigación de oficio, notificando a las empresas comprometidas en el accidente en el que perdió la vida una persona para que emitan sus informes y actuados correspondientes, a su vez enviaron personal de fiscalización a los diversos establecimientos médicos, para recibir las quejas correspondientes sobre presunta vulneración de derechos.

Cusco anuncia refuerzo de seguridad en accesos a Machu Picchu tras choque de trenes. (Foto: Difusión)

El general PNP Julio Becerra, jefe de la Región Policial Cusco, mencionó que peritos de criminalística y de accidentes de tránsito se dirigieron a la zona a fin de trabajar juntamente al Ministerio Público y la Fiscalía de Machu Picchu Pueblo, cuyos agentes llegaron hasta la zona del siniestro para recopilar muestras y dirigir el levantamiento del cuerpo de la víctima mortal del hecho.

Por su parte, el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, acusó un presunto aprovechamiento por parte de las clínicas privadas de Cusco, señalando que lucraron con el accidente. “Entre empresas privadas tienen comunicaciones directas para seguir beneficiándose aún en accidentes, es inaceptable cómo en el dolor se siga priorizando el negocio de clínicas, estoy recibiendo la denuncia del sector salud y de Bomberos, estamos comunicando de esto al defensor del Pueblo”.

Turistas varados fueron trasladados durante la madrugada

La colisión de estos trenes, dejó inhabilitada la única vía férrea que conecta Machu Picchu con Ollantaytambo y Cusco. Debido a la amplitud del accidente y a la posterior investigación de los hechos, el tendido férreo no pudo ser usado por varias horas.

Ferrocarril Transandino S.A., concesionario de la vía férrea informó que una vez que las autoridades culminaron las diligencias y la Fiscalía autorizó el uso de la vía.

Ante esto, desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de Cultura, activaron a través de la Red de Protección al Turista, los protocolos de coordinación interinstitucional, orientados a salvaguardar la seguridad y los derechos de los turistas, así como la posterior reactivación del servicio turístico hacia Machu Picchu.

Desde estos entes mencionaron que harán un reintegro de los boletos que no pudieron utilizarse debido al cierre de la vía y que darán facilidades para que los turistas que pierdan su ingreso a Machu Picchu lo puedan recuperar o puedan exigir la devolución de sus montos.

En un comunicado, PeruRail informa que desde la 01:40 horas y durante toda la madrugada, se realizó la evacuación de pasajeros desde la estación de Machu Picchu hasta Ollantaytambo, logrando transportar dos mil pasajeros. De ellos, 700 eran pasajeros del tren local, y 1.300 pasajeros de trenes turísticos.

En otro momento puntualizó que “las operaciones de los trenes turísticos desde Ollantaytambo a Machupicchu ya se reanudaron con retrasos de aproximadamente una hora, debido a la operación de evacuación, pero se estima se estarán regularizando en el transcurso del día”

“Los turistas que lleguen a Machu Picchu con retraso debido a esta emergencia podrán entrar a visitar la ciudadela aunque su hora de ingreso haya pasado, gracias al apoyo del Ministerio de Cultura. Perurail agradece a todos sus trabajadores, las autoridades locales, al gobierno nacional, la población y los turistas, por su comprensión y apoyo en estos momentos tan difíciles para todos”, indicó