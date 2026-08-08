La Policía Nacional del Perú reportó la muerte de 13 personas tras el choque entre una camioneta miniván que transportaba pasajeros y un tráiler en el sector de Pulpera, en la jurisdicción de Pallpata, provincia de Espinar, región Cusco.

El accidente se produjo alrededor de las 2:00 a.m. de este sábado, cuando u na miniván que se trasladaba por el kilómetro 250 de la carretera entre Cusco y Arequipa se impactó contra un tráiler que presumiblemente presentó una avería mecánica y quedó varado en el borde de la vía , indicó a la prensa el coronel Carlos Guisado, jefe policial de la región del Cusco.

La PNP informó que los rescatistas encontraron en el lugar a nueve fallecidos y que un hombre y cinco mujeres fueron trasladados heridos al hospital de Espinar, a unos 1.200 kilómetros al sur de Lima.

Entre los fallecidos se encuentra el conductor de la miniván, que fue identificado como Raúl Huamaní Enríquez, de 36 años, además de pasajeros aún por identificar.

Andina añadió que, al parecer, el vehículo de pasajeros partió del distrito de Chalhuahuacho, en la región de Apurímac y pasaba por Cusco rumbo a la vecina región de Arequipa.

Accidente ocurrió en zona rural de la provincia cusqueña de Espinar. Foto: captura

El coronel Guisado hizo un llamado a los conductores a tener responsabilidad sobre la seguridad vial y admitió que, aunque la policía de carreteras realiza patrullajes, “no se dan abasto por lo extenso de la carretera”.

Al año mueren en el país alrededor de 3.000 personas en accidentes de tráfico, la mayoría por atropellos, y unos 55.000 quedan heridos, según cifras del Consejo Nacional de Seguridad Vial.