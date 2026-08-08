Accidente de tránsito causó la muerte de 13 pasajeros de una minivan en la vía Cusco-Arequipa. Foto: captura
Accidente de tránsito causó la muerte de 13 pasajeros de una minivan en la vía Cusco-Arequipa. Foto: captura
Por Redacción EC

La Policía Nacional del Perú reportó la muerte de 13 personas tras el choque entre una camioneta miniván que transportaba pasajeros y un tráiler en el sector de Pulpera, en la jurisdicción de Pallpata, provincia de Espinar, región Cusco.

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