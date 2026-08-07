Hace más de un año, Robert Prevost, bajo el nombre de Papa León XIV, asumió como jefe supremo de la Iglesia Católica tras un cónclave que duró aproximadamente dos días en la Capilla Sixtina. Su elección no solo generó mucha conmoción entre miles de fieles en todo el mundo, sino también particularmente en nuestro país, debido a que el estadounidense pasó gran parte de su vida religiosa en el Perú, sirviendo a los más pobres y llevando la palabra de Dios a los pueblos más alejados. En ese contexto, en los últimos días, la población peruana recibió una grata noticia tras confirmarse la llegada del sumo pontífice a finales de año, quien visitará cuatro ciudades del país. Este gran acontecimiento genera expectativa ante la posibilidad de que miles de fieles acompañen al Santo Padre durante su recorrido, por lo que algunos ya comenzaron a consultar precios referenciales de pasajes en bus o avión para trasladarse a estas regiones peruanas. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁLES SON LOS PRECIOS PARA VIAJAR A LAS CIUDADES QUE VISITARÁ EL PAPA LEÓN XIV?

Este miércoles 5 de agosto, miles de peruanos recibieron una gran noticia luego de que el Vaticano confirmara que el Papa León XIV arribará al Perú entre el 11 y el 17 de noviembre de 2026. Durante su estadía en el país, el sumo pontífice recorrerá Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, donde participará en diversas actividades religiosas y celebrará misas junto a miles de fieles que esperan acompañarlo durante su visita. En tanto, los ciudadanos peruanos ya comenzaron a organizarse para viajar hacia estas ciudades, consultando precios y disponibilidad de pasajes en bus y avión con miras a las fechas de la visita. A continuación, te presentamos, compartido por La República, los costos referenciales para viajar durante esos días:

Lima - Pucallpa

En avión

Sky Airline: desde S/485

LATAM: desde S/508

Star Perú: desde S/611

En bus

Empresa: Expreso NorPerú

Precio: desde S/140

Tiempo de viaje: alrededor de 20 horas

Lima - Chiclayo

En avión

LATAM: desde S/380

JetSMART: desde S/405

Sky Airline: desde S/429

En bus

Empresa: Ronco Perú

Precio: S/70

Tiempo de viaje: alrededor de 13 horas

Lima - Cusco

En avión

LATAM: desde S/296

JetSMART: desde S/320

¿CÓMO ES EL NUEVO MURAL EN HONOR AL PAPA LEÓN XIV EN CHICLAYO?

En medio del regreso al Perú del Papa León XIV en los próximos meses, la Municipalidad Provincial de Chiclayo anunció la realización de un nuevo mural en homenaje al santo padre en el mercado 9 de Octubre. Esto se debe a que Robert Prevost mantiene una profunda conexión con la ciudad norteña, tras haber vivido en el país durante 40 años, gran parte de ese tiempo en esta región. Así, el obrero del municipio, Francisco Elías, informó que la obra tomó cerca de 19 días de trabajo y posee un gran significado para los comerciantes de la zona.

“Esto se hizo de acuerdo a un requerimiento del administrador del mercado 9 de Octubre, en coordinación con la Superintendencia de Obras Públicas y convenios de la municipalidad. El material fue proporcionado por comerciantes mediante un comité para facilitar la pintura. El proceso de realización se hizo una limpieza, empastada, luego el diseño a escala que es de 4 metros de altura x 50 de ancho”, explicó el trabajador municipal para RPP.