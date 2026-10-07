Por Redacción EC

El calendario de octubre de 2026 incluye varias fechas de relevancia para los peruanos, entre ellas algunos días que permiten a estudiantes y trabajadores hacer una pausa en sus actividades habituales. Estas jornadas suelen ser aprovechadas para descansar, realizar algún paseo o compartir tiempo con familiares y amigos. Sin embargo, no todos podrán disfrutar de esta jornada libre, ya que trabajadores de sectores como turismo, transporte, salud, medios de comunicación y otros servicios deberán continuar con sus labores. Este es el caso del feriado del 8 de octubre, fecha en la que el Perú recuerda el Combate de Angamos. A continuación, conoce qué establece la normativa para quienes deban trabajar durante esta jornada y todos los detalles que debes tener en cuenta.