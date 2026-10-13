Por Redacción EC

Este miércoles 14 de octubre, mientras gran parte del Perú continuará con sus actividades habituales, los trabajadores de una región del sur del país tendrán una jornada no laborable con motivo de una celebración religiosa de gran importancia para la población local. La fecha está vinculada con una tradición que reúne fervor, identidad y costumbres transmitidas a lo largo de los años. Sin embargo, el descanso no tendrá el mismo alcance que un feriado nacional, por lo que es importante conocer dónde se aplicará la disposición, cuál es su fundamento legal y qué empleados podrán acogerse a esta medida.