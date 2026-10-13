Este miércoles 14 de octubre, mientras gran parte del Perú continuará con sus actividades habituales, los trabajadores de una región del sur del país tendrán una jornada no laborable con motivo de una celebración religiosa de gran importancia para la población local. La fecha está vinculada con una tradición que reúne fervor, identidad y costumbres transmitidas a lo largo de los años. Sin embargo, el descanso no tendrá el mismo alcance que un feriado nacional, por lo que es importante conocer dónde se aplicará la disposición, cuál es su fundamento legal y qué empleados podrán acogerse a esta medida.

Moquegua tendrá una jornada no laborable este 14 de octubre

La región de Moquegua conmemorará la festividad de la Virgen y Mártir Santa Fortunata, considerada una figura de especial devoción entre sus habitantes. En reconocimiento a esta tradición, se estableció el 14 de octubre como una fecha no laborable para determinados trabajadores del ámbito regional.

La disposición quedó formalizada mediante la Ordenanza Regional N.° 09-2019-CR/GRM, aprobada el 3 de octubre de 2019. De esta manera, la celebración cuenta con un respaldo normativo que permite a los empleados comprendidos en la medida disponer de tiempo para participar en las actividades organizadas en honor a la santa.

¿Quiénes podrán beneficiarse del día libre?

El alcance de la medida está delimitado por la propia ordenanza regional. El descanso corresponde al personal de las dependencias públicas del Gobierno Regional de Moquegua, por lo que no debe interpretarse como una autorización general para que todos los trabajadores de la región suspendan sus labores.

En ese sentido, quienes trabajan en empresas privadas no están incluidos automáticamente en este beneficio. Su situación dependerá de las disposiciones aplicables a su centro laboral y de los acuerdos que pudieran establecerse. Por ello, antes de asumir que tendrán el día libre, es recomendable verificar las condiciones correspondientes.

Las horas no trabajadas deberán recuperarse

Aunque la fecha permite una pausa en las labores del personal público comprendido en la norma, el descanso no implica que las horas pendientes queden sin compensación. La ordenanza contempla que el tiempo no trabajado sea recuperado posteriormente, de acuerdo con las indicaciones que establezca el titular de cada entidad pública regional.

Esta condición distingue la jornada no laborable de otras fechas de descanso que pueden tener reglas diferentes. Por ello, los trabajadores beneficiados deberán prestar atención a la programación de recuperación que comunique su respectiva institución.

Santa Fortunata, una celebración de valor cultural y religioso

La festividad de la Virgen y Mártir Santa Fortunata ocupa un lugar importante en las tradiciones de Moquegua. Su conmemoración convoca a los fieles y mantiene viva una expresión de religiosidad popular que forma parte de la identidad cultural de la región.

Además, la celebración ha sido reconocida como Patrimonio Cultural de la Nación, lo que resalta su relevancia más allá del ámbito estrictamente religioso. Así, la jornada del 14 de octubre representa una oportunidad para que los trabajadores incluidos en la disposición participen en las actividades conmemorativas, sin perder de vista que el beneficio tiene un alcance regional y está sujeto a las condiciones establecidas por la normativa.