Actualmente, son muchas las personas que tratan de consumir alimentos que ayuden a su cuerpo a mantenerse en buenas condiciones, siempre y cuando también se lleve una buena dieta. De esta manera, algunos optan por consumir jugos naturales debido a sus propiedades beneficiosas para la salud, mientras que otros incorporan verduras en sus comidas con el objetivo de obtener mejores resultados en su bienestar. En ese contexto, los alimentos ricos en fibra han ganado protagonismo en la alimentación durante los últimos años, debido a que contribuyen a mantener una función intestinal adecuada en los adultos. Sus beneficios para el organismo han despertado el interés de más de uno en el mundo. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ ALIMENTOS RICOS EN FIBRA AYUDAN A MANTENER UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE?

A través de un artículo referido por el medio español 20 Minutos, indica que la fibra no solo favorece el tránsito intestinal, sino también contribuye a la sensación de saciedad y se asocia con el control del peso y la salud cardiometabólica. Inclusive, la fermentación de la fibra por parte de la microbiota intestinal contribuye a la producción de ácidos grasos de cadena corta. Por ejemplo, la plataforma señala que el consumo de fibra sigue siendo bajo en Europa, ya que suelen ingerir entre 16 y 24 gramos al día, una cantidad inferior a los 25 gramos diarios recomendados por los especialistas. Por ello, te presentamos algunos alimentos ricos en fibra que puedes incorporar a una alimentación saludable:

​ Lentejas cocidas: Una porción de 63 gramos aporta cerca de 5 gramos de fibra y puede incorporarse a ensaladas, cremas y platos a base de legumbres.

Una porción de 63 gramos aporta cerca de 5 gramos de fibra y puede incorporarse a ensaladas, cremas y platos a base de legumbres. ​ Almendras: Aportan fibra y pueden incorporarse fácilmente a yogures, ensaladas y comidas ligeras.

Aportan fibra y pueden incorporarse fácilmente a yogures, ensaladas y comidas ligeras. Semillas de chía: Una porción de 15 gramos aporta 5 gramos de fibra y puede añadirse, previamente hidratada, a yogures, avena o batidos.

Una porción de 15 gramos aporta 5 gramos de fibra y puede añadirse, previamente hidratada, a yogures, avena o batidos. ​ Pera: Una pieza mediana aporta 5,5 gramos de fibra y se recomienda consumirla con piel, después de lavarla adecuadamente.

Una pieza mediana aporta 5,5 gramos de fibra y se recomienda consumirla con piel, después de lavarla adecuadamente. ​ Palta: Media palta (68 gramos) aporta 4,6 gramos de fibra y grasas principalmente monoinsaturadas.

Media palta (68 gramos) aporta 4,6 gramos de fibra y grasas principalmente monoinsaturadas. ​Frambuesas: Una porción de 80 gramos aporta 5,5 gramos de fibra y puede incluirse en desayunos, meriendas o postres.

¿QUÉ DICEN LOS ENTRENADORES SOBRE EL CONSUMO DEL YOGUR GRIEGO Y LOS EJERCICIOS?

De acuerdo con la nutricionista y entrenadora Katie Hake, el yogur estilo griego aporta entre 15 y 20 gramos de proteína por envase individual, un nutriente esencial para reparar los tejidos y mantener la masa muscular. Por su parte, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) señala que los adultos necesitan consumir alrededor de 0,83 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día. Además, sostiene que este alimento contiene los nueve aminoácidos esenciales y proteínas que se absorben a diferentes velocidades.

Así, según el Colegio Americano de Medicina del Deporte (ACSM), la alimentación y el ejercicio son fundamentales para mantener la salud muscular. Por ello, recomienda entrenar los principales grupos musculares al menos dos veces por semana. De hecho, el yogur rico en proteínas es una alternativa práctica para complementar la alimentación, aunque no reemplaza una dieta equilibrada ni la actividad física. Asimismo, aporta calcio, un mineral esencial para la salud ósea y la contracción muscular, mientras que la vitamina D contribuye a su absorción, conforme comparte Infobae.

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