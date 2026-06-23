Experto de Mayo Clinic explica por qué es mejor consumir más de un tipo y aumentar su ingesta gradualmente. (Foto: Clark Douglas)
Experto de Mayo Clinic explica por qué es mejor consumir más de un tipo y aumentar su ingesta gradualmente. (Foto: Clark Douglas)
/ Unsplash
Por Redacción EC

La fibra es un componente esencial de una alimentación saludable. Consumir una variedad de alimentos de origen vegetal, aumentar la ingesta de fibra de manera progresiva y mantener una adecuada hidratación puede favorecer la salud intestinal y el bienestar general.

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