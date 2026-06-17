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Resumen

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El empaquetado puede tener una influencia desproporcionada en lo que elegimos comprar y comer.
El empaquetado puede tener una influencia desproporcionada en lo que elegimos comprar y comer.
/ Getty
Por BBC News Mundo

Podemos creer que controlamos lo que comemos, pero nuestros sentidos influyen constantemente en lo que compramos y en la cantidad que consumimos. Aquí te mostramos cómo usarlos a tu favor.

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