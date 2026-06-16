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Entender a los mosquitos es esencial debido a que son los animales más letales del mundo, causando la muerte de alrededor de 760 mil humanos cada año al ser vectores de enfermedades como la malaria, la fiebre amarilla y el zika.
Entender a los mosquitos es esencial debido a que son los animales más letales del mundo, causando la muerte de alrededor de 760 mil humanos cada año al ser vectores de enfermedades como la malaria, la fiebre amarilla y el zika.
/ FotoshopTofs/Pixabay
Por Agencia AFP

¿Por qué algunas personas son como “imanes” para los mosquitos mientras otras parecen librarse de ellos? Según los científicos, que aún trabajan en descifrar sus mecanismos, en el fondo de esta atracción -a veces fatal- se encuentra una mezcla química compleja y cambiante.

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