Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Invento funciona a partir de biosensores. (Foto: Difusión)
Invento funciona a partir de biosensores. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Uno de los problemas de salud en nuestro país es la correcta conservación de alimentos. Por eso, investigadores peruanos han desarrollado unos empaques inteligentes que tienen la capacidad de alertar sobre el estado de los alimentos mediante un cambio de color. Se trata de una tecnología en desarrollo, pero que desde ya promete ser una alternativa más precisa que las fechas de vencimiento tradicionales.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.