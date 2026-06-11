Uno de los problemas de salud en nuestro país es la correcta conservación de alimentos. Por eso, investigadores peruanos han desarrollado unos empaques inteligentes que tienen la capacidad de alertar sobre el estado de los alimentos mediante un cambio de color. Se trata de una tecnología en desarrollo, pero que desde ya promete ser una alternativa más precisa que las fechas de vencimiento tradicionales.

En ese sentido, entre los propósitos de este proyecto está la ayuda a los consumidores y a evitar el descarte innecesario de alimentos.

“El cambio de color actúa como una señal directa y accesible. Además de detectar la descomposición, estos materiales ayudan a extender la vida útil de los alimentos y reducen el riesgo de consumo en mal estado”, explica Suyeon Kim, investigadora principal y docente de Bioingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Explica que, con este proyecto, buscan que las personas puedan reconocer fácilmente cuándo un alimento ya no está en buen estado, sin necesidad de interpretaciones complejas.

Compuesto usado está hecho a base de maís morado. (Foto: Difusión)

En el proyecto también participan Javier Nakamatsu Kuniyoshi, coinvestigador y docente de Química de la PUCP, y Efraín Castro Alayo, coinvestigador y docente de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas (UNTRM).

El sistema funciona a partir de biosensores que reaccionan ante gases y variaciones de acidez (pH) generadas durante la descomposición. Estos cambios activan una respuesta visual en el empaque, permitiendo identificar de forma rápida y sencilla si un producto sigue siendo apto para el consumo.

Otra característica es que no afecta la biodiversidad. Se utiliza antocianinas, compuestos naturales presentes en frutos como el maíz morado, el arándano y el saúco, que son integradas en materiales biodegradables. Esta combinación permite incorporar propiedades antimicrobianas y antioxidantes que contribuyen a prolongar la vida útil de los alimentos.