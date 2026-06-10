Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Anthropic ha presentado sus modelos más avanzados en inteligencia artificial. (Foto: AFP)
Anthropic ha presentado sus modelos más avanzados en inteligencia artificial. (Foto: AFP)
Por Agencia Europa Press

Anthropic ha anunciado el lanzamiento de Claude Fable 5, su nuevo modelo de inteligencia artificial (IA) más potente disponible para el público en general, y de Mythos 5 que, bajo ciertas medidas de seguridad eliminadas en algunas áreas, solo está disponible para los organizaciones que tienen acceso a Project Glasswing.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.