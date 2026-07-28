La pugna entre Apple y Nvidia coincide con el auge del sector de la inteligencia artificial, dándole ventaja al productor de codiciados procesadores para centros de datos de IA.(Foto: NICOLAS ASFOURI / AFP)
La pugna entre Apple y Nvidia coincide con el auge del sector de la inteligencia artificial, dándole ventaja al productor de codiciados procesadores para centros de datos de IA.(Foto: NICOLAS ASFOURI / AFP)
/ NICOLAS ASFOURI
Por Agencia EFE

Apple destronó este lunes a Nvidia como la empresa más valiosa del mundo después de que el gigante de chips cayera un 4,99 % en Wall Street tras conocerse que negocia una inversión de 250.000 millones de dólares con OpenAI para un proyecto de centros de datos.

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