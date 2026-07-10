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Resumen

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Sam Altman (cent) y el presidente de OpenAI Greg Brockman (der) en el tribunal en Oakland, California, el 30 de abril del 2026. (Foto de AP /Godofredo A. Vásquez)
Sam Altman (cent) y el presidente de OpenAI Greg Brockman (der) en el tribunal en Oakland, California, el 30 de abril del 2026. (Foto de AP /Godofredo A. Vásquez)
/ Godofredo A. Vásquez
Por Agencia AP

The New York Times, el Daily News y otros medios de comunicación están pidiendo a un juez federal que imponga sanciones a OpenAI, intensificando una disputa sobre inteligencia artificial y derechos de autor que podría moldear el futuro de la industria periodística.

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