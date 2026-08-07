Esopecialistas advierten que la IA puede generar valor cuando es parte de la arquitectura, los procesos y la toma de decisiones. (Foto: magnific.com)
Esopecialistas advierten que la IA puede generar valor cuando es parte de la arquitectura, los procesos y la toma de decisiones. (Foto: magnific.com)
Por Redacción EC

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una prioridad para las organizaciones, pero aun no es suficientemente aprovechada. Una investigación de McKinsey muestra que solo el 8% de las organizaciones ha logrado escalar la IA más allá de pilotos o casos de uso aislados para generar un impacto económico real.

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