El problema con la inteligencia artificial aplicada a los libros vuelve al mismo tema: los derechos de autor y propiedad intelectual. (Imagen generada con IA: Copilot)
El problema con la inteligencia artificial aplicada a los libros vuelve al mismo tema: los derechos de autor y propiedad intelectual. (Imagen generada con IA: Copilot)
Por Agencia AFP

Conversar con un libro mientras se lee ya no es algo de ciencia ficción. Una nueva generación de herramientas de inteligencia artificial (IA) permite a los lectores hacer preguntas sobre una obra y recibir respuestas inmediatas.

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