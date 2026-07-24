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La versión Web de WhatsApp es vulnerable a un fallo de Adobe Acrobat. (Foto: Mockup)
La versión Web de WhatsApp es vulnerable a un fallo de Adobe Acrobat. (Foto: Mockup)
Por Agencia Europa Press

Una cadena de vulnerabilidades en la extensión de Adobe Acrobat para Chrome ha convertido esta solución de gestión de documentos pdf en una herramienta para extraer las conversaciones de los usuarios de WhatsApp Web.

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