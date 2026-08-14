Hallazgos de Ipsos revelan que el 51 % de limeños nunca ha utilizado herramientas de inteligencia artificial en el trabajo o en los estudios. (Foto: Alexandra Tran)
Hallazgos de Ipsos revelan que el 51 % de limeños nunca ha utilizado herramientas de inteligencia artificial en el trabajo o en los estudios. (Foto: Alexandra Tran)
/ Unsplash
Por Redacción EC

El 62% de los limeños considera que las personas que no aprendan a utilizar herramientas de inteligencia artificial (IA) tendrán menos oportunidades laborales en el futuro. Sin embargo, la mitad reconoce sentirse poco o nada preparada para incorporarlas en su trabajo, según un estudio de Ipsos elaborado para Cibertec.

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