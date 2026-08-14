El 62% de los limeños considera que las personas que no aprendan a utilizar herramientas de inteligencia artificial (IA) tendrán menos oportunidades laborales en el futuro. Sin embargo, la mitad reconoce sentirse poco o nada preparada para incorporarlas en su trabajo, según un estudio de Ipsos elaborado para Cibertec.

La investigación también muestra que el uso de esta tecnología todavía es limitado: el 51% de los encuestados afirma que nunca ha empleado herramientas de IA en el trabajo o los estudios. Apenas un 10% se siente muy preparado para utilizarlas, mientras que un 38% considera estar algo preparado.

La diferencia es más marcada entre generaciones. El 75% de los jóvenes de 18 a 25 años asegura estar preparado para usar IA en el ámbito laboral, porcentaje que disminuye al 29% entre las personas de 43 años a más. En este último grupo, el 66% nunca ha utilizado estas herramientas.

Para Jorge Cáceres, director de Formación Continua de Cibertec, los resultados reflejan un cambio en las competencias que demanda el mercado laboral. “Hace algunos años, usar herramientas digitales era un diferencial; hoy se está convirtiendo en un requisito”, señaló.

El especialista sostuvo que el principal reto ya no consiste solamente en acceder a la tecnología, sino en desarrollar las habilidades necesarias para aplicarla en cada profesión. En ese sentido, consideró necesario impulsar programas de capacitación que permitan reducir las brechas digitales.

Cáceres añadió que el mercado laboral requerirá cada vez más perfiles capaces de combinar habilidades humanas con competencias tecnológicas. Según explicó, la IA no sustituye el criterio, la creatividad ni la capacidad de resolver problemas, pero sí obliga a los trabajadores a aprender a desenvolverse junto con estas herramientas.