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Resumen

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Los sistemas descentralizados pueden generar decisiones inteligentes a partir de información local.
Los sistemas descentralizados pueden generar decisiones inteligentes a partir de información local.
/ Getty Images
Por BBC News Mundo

Los humanos solemos cree que estamos en la cima de la pirámide evolutiva por nuestra capacidad de pensar con profundidad.

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