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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El sistema da Vinci es una plataforma de cirugía robótica asistida diseñada para realizar procedimientos mínimamente invasivos con alta precisión. No opera solo; el cirujano controla cada movimiento en tiempo real desde una consola con visión tridimensional, mejorando la destreza y eliminando el temblor de las manos.
El sistema da Vinci es una plataforma de cirugía robótica asistida diseñada para realizar procedimientos mínimamente invasivos con alta precisión. No opera solo; el cirujano controla cada movimiento en tiempo real desde una consola con visión tridimensional, mejorando la destreza y eliminando el temblor de las manos.
/ Cortesía
Por Christian Mestanza Arquiñigo

Primero fueron las grandes incisiones, después llegó la laparoscopía y ahora la cirugía robótica comienza a ganar terreno. La medicina atraviesa una nueva etapa de transformación tecnológica y el siguiente paso será la incorporación de la inteligencia artificial para asistir a los especialistas durante las intervenciones.

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