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Resumen

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Los investigadores desarrollaron los denominados 'Mapas de Tiempo Subjetivo', una nueva representación del entorno que permite al robot aprender qué frecuencia de decisión resulta más adecuada en cada zona, lo que les permite reaccionar con rapidez en situaciones complejas y espaciar sus decisiones cuando el entorno es más favorable.
Los investigadores desarrollaron los denominados 'Mapas de Tiempo Subjetivo', una nueva representación del entorno que permite al robot aprender qué frecuencia de decisión resulta más adecuada en cada zona, lo que les permite reaccionar con rapidez en situaciones complejas y espaciar sus decisiones cuando el entorno es más favorable.
/ Frank Rietsch/Pixabay
Por Agencia EFE

Investigadores desarrollaron un nuevo enfoque en inteligencia artificial (IA) que permite a los robots aprender no solo qué decisión tomar, sino también cuándo tomarla, al incorporar el tiempo como un factor esencial en su proceso de aprendizaje.

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