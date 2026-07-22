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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

H+ aparece cuando el teléfono está conectado a una red HSPA+. Imagen creada con inteligencia artificial.
H+ aparece cuando el teléfono está conectado a una red HSPA+. Imagen creada con inteligencia artificial.
Por Grupo GDA

En la era del despliegue masivo del 5G y el dominio absoluto de las redes 4G LTE, observar un símbolo diferente en la parte superior del celular suele generar incertidumbre. Entre la variedad de íconos que aparecen y desaparecen a lo largo del día, hay uno en particular que despierta sospechas entre los usuarios: la combinación de la letra H con el signo más (H+).

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