Revisa tu celular en solo 10 minutos con estos pasos.
Revisa tu celular en solo 10 minutos con estos pasos.
/ Unsplash
Por Redacción EC

Puede sonar exagerado pero gran parte de nuestra vida pasa por el teléfono celular: fotos, mails, homebanking, redes sociales, trabajo, documentos sensibles, conversaciones. Es por eso que a continuación compartimos un compilado con recomendaciones hechas por los especislistas de Eset, compañía de ciberseguridad, para hacer un chequeo rápido de seguridad en el teléfono.

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