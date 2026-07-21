Puede sonar exagerado pero gran parte de nuestra vida pasa por el teléfono celular: fotos, mails, homebanking, redes sociales, trabajo, documentos sensibles, conversaciones. Es por eso que a continuación compartimos un compilado con recomendaciones hechas por los especislistas de Eset, compañía de ciberseguridad, para hacer un chequeo rápido de seguridad en el teléfono.

“Es 10 minutos y con acciones simples, puedes detectar riesgos, cerrar accesos innecesarios y evitar problemas antes de que ocurran. Y así, reducir muchísimo el riesgo de que toda tu vida digital quede vulnerable”, menciona Mario Micucci, investigador de seguridad informática de ESET Latinoamérica.

Minuto 1–2: Actualizar - El primer paso es realizar las actualizaciones disponibles, tanto del sistema operativo como de las aplicaciones que se utilizan. Es clave tener instalada la última versión disponible porque los cibercriminales saben cómo explotar fallas antiguas o brechas para efectuar sus ataques.

Minuto 3: Bloquear - Activar el bloqueo del dispositivo con PIN, patrón o datos biométricos. Idealmente, evitar utilizar patrones comunes o fechas de nacimiento, y configurar para que la pantalla se bloquee automáticamente en el menor tiempo posible. El acceso físico sigue siendo una de las formas más simples de comprometer un dispositivo, ya que un teléfono celular sin bloqueo permite que cualquiera pueda acceder a apps, correos, redes.

Minuto 4: Borrar - Repasar el listado de aplicaciones instaladas y eliminar aquellas que ya no se usen y también, las que no se reconozcan. Si se reduce la cantidad de apps, también se achican las puertas de entrada para los cibercriminales.

Minuto 5: Delimitar - Otro punto importante respecto de las apps es controlar los permisos que solicitan. Por ejemplo, ¿una linterna realmente necesita acceso a los contactos? Esto puede verificarse desde el Menú “Configuración”, luego ingresar a “Privacidad” y desde “Permisos” delimitar los permisos que se consideren innecesarios o sospechosos, porque, según ESET, el peligro es claro: el micrófono puede escuchar ambiente, la cámara puede grabar sin aviso y la ubicación puede realizar un seguimiento constante.

Minuto 6: Reducir - Disminuir la superficie de ataque, apagando el bluetooth si no se lo utiliza y eliminarlas redes Wi‑Fi públicas guardadas. Ya que tanto las redes Wi-Fi públicas como el bluetooth activo pueden ser utilizados por los cibercriminales para interceptar información o intentar conexiones no autorizadas.

Minuto 7: Activar - Activar el doble factor de autenticación (también conocido como 2FA) en todas las cuentas que sea posible: mail, WhatsApp, Instagram, Facebook, Google, Apple ID, etc. Ya que evita por ejemplo que los actores maliciosos secuestren la cuenta, roben las redes y contactos, y accedan a los servicios bancarios.

Minuto 8-9: Resguardar - Es aconsejable chequear si se tienen copias de seguridad activas (en Google Drive o iCloud), confirmar cuándo fue la última copia, y activar los backups automáticos si no están configurados de fotos, contactos, archivos y datos del sistema. No todos los incidentes de seguridad se pueden evitar, el backup es el que permitirá recuperar la información y si no se cuenta con una copia reciente, el impacto puede ser más profundo.

Minuto 10: Potenciar - Instalar una solución de seguridad confiable, que brinde protección contra sitios de phishing y apps maliciosas, y detecte malware en tiempo real. No todas las amenazas son visibles: de hecho, como usuarios muchas veces no se detectan enlaces maliciosos, apps peligrosas o comportamientos sospechosos a tiempo, y una solución de seguridad agrega un monitoreo constante, reduciendo el margen del error humano.

“La ciberseguridad no se trata de soluciones mágicas, sino de pequeños hábitos que pueden hacer una gran diferencia. Así, este chequeo de seguridad de 10 minutos representa un paso adelante hacia un dispositivo mejor protegido. Dado que la mayor cantidad de los incidentes digitales ocurren por pequeños descuidos o desatenciones (instalar una app no oficial, no actualizar sistemas, una contraseña débil), un buen objetivo puede ser convertir este check rápido y conciso en un hábito cotidiano. Y así, disfrutar de una vida digital de una manera más segura”, concluye Micucci de ESET.