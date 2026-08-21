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Gobernar antes que adoptar: la disciplina de datos exigida para usar la IA

“La ventana para establecer una disciplina real sobre el uso de la IA es más estrecha de lo que parece. Las herramientas ya están aquí”.

    Lana Xaochay
    Por

    Data Protection Officer en Ivanti

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    La mayoría de los entornos laborales utilizan la inteligencia artificial en alguna de sus formas; eso no es ninguna novedad. Según McKinsey, el 88% de los colaboradores utiliza IA de forma habitual en al menos una función del negocio. Pero el desafío de la ecuación es la disciplina que rodea ese uso.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.