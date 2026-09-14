El evento se realizará en el Costa del Sol Wyndham, ubicado en el distrito de Magdalena del Mar. (Foto: WAN-IFRA)
El evento se realizará en el Costa del Sol Wyndham, ubicado en el distrito de Magdalena del Mar. (Foto: WAN-IFRA)
Por Redacción EC

El LATAM Media Leaders Summit 2026 es principal punto de encuentro anual para los líderes que están definiendo el rumbo de los medios en América Latina. El evento es organizado por WAN-IFRA, Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias, que es una organización no gubernamental sin fines de lucro compuesta por 76 asociaciones nacionales de periódicos, 12 agencias de noticias, 10 organizaciones de prensa regionales y muchos ejecutivos de periódicos individuales en 100 países.

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