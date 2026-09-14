El LATAM Media Leaders Summit 2026 es principal punto de encuentro anual para los líderes que están definiendo el rumbo de los medios en América Latina. El evento es organizado por WAN-IFRA, Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias, que es una organización no gubernamental sin fines de lucro compuesta por 76 asociaciones nacionales de periódicos, 12 agencias de noticias, 10 organizaciones de prensa regionales y muchos ejecutivos de periódicos individuales en 100 países.

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Los líderes presentes en el evento compartirán experiencias reales, aprendizajes estratégicos y conversaciones de alto nivel sobre el presente y el futuro de los medios, en un espacio diseñado para intercambiar ideas.

Durante los dos días de presentaciones, se abordarán diversos temas de IA, nuevos modelos de ingresos, liderazgo, entre otros. A continuación compartimos la lista completa de temas y expositores en cada una de las jornadas.

MARTES 15 DE SETIEMBRE

EL FUTURO DE LAS EMPRESAS DE NOTICIAS NO ES SOLO PERIODISMO, ES LIDERAZGO

Expositora: Juanita León - Fundadora y Directora, La Silla Vacía, Colombia.

LIDERAR EMPRESAS INFORMATIVAS EN UNA ERA DE INCERTIDUMBRE Y REDISTRIBUCIÓN DEL PODER

Expositor: Gabriel Escobar - Editor y Vicepresidente Senior, The Philadelphia Inquirer, Estados Unidos.

GOOGLE Y LA INDUSTRIA DE NOTICIAS: COLABORACIÓN Y CO-INNOVACIÓN EN LA NUEVA ERA DE LA BÚSQUEDA

Expositor: Juan Manuel Lucero - Head of News Partnerships, South SPLA, Google, Argentina.

Expositora: Connie Niebuhr - News Partner Manager para Chile y Perú, Google, Argentina.

¿EN QUÉ NEGOCIO ESTAMOS REALMENTE?

Expositora: Mijal Iastrebner - Cofundadora SembraMedia y Consultora, Argentina.

DE LA EXPERIMENTACIÓN A LA EJECUCIÓN: LO QUE APRENDIMOS LLEVANDO LA IA AL CENTRO DE LA REDACCIÓN

Expositora: Belén Jódar - COO, Hiberus Media Labs, España.

Expositor: David Sancha - CEO, Hiberus Media Labs, España.

PERÚCHECK: FACT-CHECKING RENTABLE Y A ESCALA MASIVA

Expositor: Rodrigo Salazar Zimmermann - Director ejecutivo, Consejo de la Prensa Peruana, Perú.

INFLUENCIA SIN DISTRIBUCIÓN

Expositor: Nazifh Luna - Director General y Fundador de Digital Room, Mexico.

Expositor: René Lankenau - Fundador, CEO y Editor en Jefe, Whitepaper, México.

REINGENIERÍA ESTRUCTURAL Y NUEVOS MODELOS DE INGRESOS

Expositor: Ignacio Gimenez Zapiola - Consultor estratégico de medios y empresas tecnológicas, Argentina.

LA CONFIANZA EN EL ALGORITMO: POR QUÉ LAS REDES SOCIALES SIGUEN SIENDO CLAVE PARA INFORMAR

Expositor: Diego Neyra - Director Regional LATAM y España, Echobox, Reino Unido.

Expositor: Juan Sebastián Quintero - Gerente de Producto e innovación Pulzo, Colombia.

EL CAPITAL INVISIBLE DEL MEDIO: TALENTO, MEMORIA Y ENERGÍA COMO ESTRATEGIA

Expositor: Lluís Cucarella - CEO, Next Idea Media y Director Editorial Laboratorio de Periodismo, Fundación Luca de Tena, España.

NARRATIVA CON PROPÓSITO: CONTENIDO QUE CONECTA, RETIENE Y CONVIERTE

Expositor: Branko Brkic - Cofundador Daily Maverick, Fundador y Líder de Project Kontinuum, Sudáfrica.

MIÉRCOLES 16 DE SETIEMBRE

LA AGENDA DEL CEO PARA LOS PRÓXIMOS 24 MESES

Expositor: Paulo Samia - CEO, UOL, Brasil.

MEDIOS “IN/ON THE LOOP”

Expositor: Pepe Cerezo - Director de Digital Journey y Socio de Programmatic Spain, España.

MÁS ALLÁ DEL PILOTO: CÓMO REUTERS CONVIRTIÓ LA EXPERIMENTACIÓN CON IA EN TRANSFORMACIÓN DE LA REDACCIÓN

Expositor: Peter Henderson - Editor Americas de Noticias de Última Hora Empresas, Reuters, USA.

Expositora: Daina Beth Solomon - Corresponsal en la oficina de Ciudad de México, Reuters, Mexico.

GOBERNAR LA IA A ESCALA

Expositora: Claudia Báez - Directora Regional para América Latina, Fathm, Colombia.

Expositor: Christophe Israël - Fundador - Consultor en IA y estrategia digital, OK Lab, Suiza.

Expositora: Gisella Salmón - Jefa de Innovación del MediaLab, Grupo El Comercio, Perú.

LA ORGANIZACIÓN DE MEDIOS QUE REALMENTE NECESITAMOS

Expositor: Naimid Cirelli - Director de Operaciones, SembraMedia, Argentina.

Expositora: Charo Henríquez - Subeditora de estrategia y operaciones editoriales de The New York Times, Washington Bureau, Estados Unidos.

CUANDO EL TRÁFICO DEJA DE CRECER: CÓMO CONSTRUIR EL PRÓXIMO MODELO DE NEGOCIO

Expositora: Beatriz Hernandez - Directora Ejecutiva, IAB Perú, Perú.

Expositor: José Manuel Jurado Gómez - Gerente General, Grupo El Comercio, Perú.

Cabe precisar que el LATAM Media Leaders Summit 2026 se desarrollará los días martes 15 y miércoles 16 de setiembre en el Costa del Sol Wyndham, ubicado en el distrito de Magdalena del Mar.

El Comercio realizará una cobertura especial del LATAM Media Leaders Summit 2026. Las principales incidencias, declaraciones, entrevistas y conclusiones de las dos jornadas podrán seguirse a través de elcomercio.pe y de las redes sociales del Diario.