El LATAM Media Leaders Summit 2026 es principal punto de encuentro anual para los líderes que están definiendo el rumbo de los medios en América Latina. El evento es organizado por WAN-IFRA, Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias, que es una organización no gubernamental sin fines de lucro compuesta por 76 asociaciones nacionales de periódicos, 12 agencias de noticias, 10 organizaciones de prensa regionales y muchos ejecutivos de periódicos individuales en 100 países.
Los líderes presentes en el evento compartirán experiencias reales, aprendizajes estratégicos y conversaciones de alto nivel sobre el presente y el futuro de los medios, en un espacio diseñado para intercambiar ideas.
Durante los dos días de presentaciones, se abordarán diversos temas de IA, nuevos modelos de ingresos, liderazgo, entre otros. A continuación compartimos la lista completa de temas y expositores en cada una de las jornadas.
- EL FUTURO DE LAS EMPRESAS DE NOTICIAS NO ES SOLO PERIODISMO, ES LIDERAZGO
Expositora: Juanita León - Fundadora y Directora, La Silla Vacía, Colombia.
- LIDERAR EMPRESAS INFORMATIVAS EN UNA ERA DE INCERTIDUMBRE Y REDISTRIBUCIÓN DEL PODER
Expositor: Gabriel Escobar - Editor y Vicepresidente Senior, The Philadelphia Inquirer, Estados Unidos.
- GOOGLE Y LA INDUSTRIA DE NOTICIAS: COLABORACIÓN Y CO-INNOVACIÓN EN LA NUEVA ERA DE LA BÚSQUEDA
Expositor: Juan Manuel Lucero - Head of News Partnerships, South SPLA, Google, Argentina.
Expositora: Connie Niebuhr - News Partner Manager para Chile y Perú, Google, Argentina.
- ¿EN QUÉ NEGOCIO ESTAMOS REALMENTE?
Expositora: Mijal Iastrebner - Cofundadora SembraMedia y Consultora, Argentina.
- DE LA EXPERIMENTACIÓN A LA EJECUCIÓN: LO QUE APRENDIMOS LLEVANDO LA IA AL CENTRO DE LA REDACCIÓN
Expositora: Belén Jódar - COO, Hiberus Media Labs, España.
Expositor: David Sancha - CEO, Hiberus Media Labs, España.
- PERÚCHECK: FACT-CHECKING RENTABLE Y A ESCALA MASIVA
Expositor: Rodrigo Salazar Zimmermann - Director ejecutivo, Consejo de la Prensa Peruana, Perú.
- INFLUENCIA SIN DISTRIBUCIÓN
Expositor: Nazifh Luna - Director General y Fundador de Digital Room, Mexico.
Expositor: René Lankenau - Fundador, CEO y Editor en Jefe, Whitepaper, México.
- REINGENIERÍA ESTRUCTURAL Y NUEVOS MODELOS DE INGRESOS
Expositor: Ignacio Gimenez Zapiola - Consultor estratégico de medios y empresas tecnológicas, Argentina.
- LA CONFIANZA EN EL ALGORITMO: POR QUÉ LAS REDES SOCIALES SIGUEN SIENDO CLAVE PARA INFORMAR
Expositor: Diego Neyra - Director Regional LATAM y España, Echobox, Reino Unido.
Expositor: Juan Sebastián Quintero - Gerente de Producto e innovación Pulzo, Colombia.
- EL CAPITAL INVISIBLE DEL MEDIO: TALENTO, MEMORIA Y ENERGÍA COMO ESTRATEGIA
Expositor: Lluís Cucarella - CEO, Next Idea Media y Director Editorial Laboratorio de Periodismo, Fundación Luca de Tena, España.
- NARRATIVA CON PROPÓSITO: CONTENIDO QUE CONECTA, RETIENE Y CONVIERTE
Expositor: Branko Brkic - Cofundador Daily Maverick, Fundador y Líder de Project Kontinuum, Sudáfrica.
- LA AGENDA DEL CEO PARA LOS PRÓXIMOS 24 MESES
Expositor: Paulo Samia - CEO, UOL, Brasil.
Expositor: Pepe Cerezo - Director de Digital Journey y Socio de Programmatic Spain, España.
- MÁS ALLÁ DEL PILOTO: CÓMO REUTERS CONVIRTIÓ LA EXPERIMENTACIÓN CON IA EN TRANSFORMACIÓN DE LA REDACCIÓN
Expositor: Peter Henderson - Editor Americas de Noticias de Última Hora Empresas, Reuters, USA.
Expositora: Daina Beth Solomon - Corresponsal en la oficina de Ciudad de México, Reuters, Mexico.
Expositor: Christophe Israël - Fundador - Consultor en IA y estrategia digital, OK Lab, Suiza.
Expositora: Gisella Salmón - Jefa de Innovación del MediaLab, Grupo El Comercio, Perú.
- LA ORGANIZACIÓN DE MEDIOS QUE REALMENTE NECESITAMOS
Expositor: Naimid Cirelli - Director de Operaciones, SembraMedia, Argentina.
Expositora: Charo Henríquez - Subeditora de estrategia y operaciones editoriales de The New York Times, Washington Bureau, Estados Unidos.
- CUANDO EL TRÁFICO DEJA DE CRECER: CÓMO CONSTRUIR EL PRÓXIMO MODELO DE NEGOCIO
Expositora: Beatriz Hernandez - Directora Ejecutiva, IAB Perú, Perú.
Expositor: José Manuel Jurado Gómez - Gerente General, Grupo El Comercio, Perú.
Cabe precisar que el LATAM Media Leaders Summit 2026 se desarrollará los días martes 15 y miércoles 16 de setiembre en el Costa del Sol Wyndham, ubicado en el distrito de Magdalena del Mar.
El Comercio realizará una cobertura especial del LATAM Media Leaders Summit 2026. Las principales incidencias, declaraciones, entrevistas y conclusiones de las dos jornadas podrán seguirse a través de elcomercio.pe y de las redes sociales del Diario.
El Santo Padre llegará al país del 11 al 17 de noviembre y recorrerá Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa como parte de su primera gira por Latinoamérica desde el inicio de su pontificado.