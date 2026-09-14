Líderes de medios de América Latina y otros países se reunirán este martes 15 y miércoles 16 de septiembre en Lima para participar en el LATAM Media Leaders Summit 2026, organizado por WAN-IFRA.
Líderes de medios de América Latina y otros países se reunirán este martes 15 y miércoles 16 de septiembre en Lima para participar en el LATAM Media Leaders Summit 2026, organizado por WAN-IFRA.
Por Redacción EC

Líderes de medios de América Latina y otros países se reunirán este martes 15 y miércoles 16 de septiembre en Lima para participar en el LATAM Media Leaders Summit 2026, organizado por WAN-IFRA. El encuentro tendrá entre sus principales ejes la transformación de las empresas periodísticas, el impacto de la inteligencia artificial, los nuevos hábitos de las audiencias y la búsqueda de modelos de negocio sostenibles.

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