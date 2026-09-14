Líderes de medios de América Latina y otros países se reunirán este martes 15 y miércoles 16 de septiembre en Lima para participar en el LATAM Media Leaders Summit 2026, organizado por WAN-IFRA. El encuentro tendrá entre sus principales ejes la transformación de las empresas periodísticas, el impacto de la inteligencia artificial, los nuevos hábitos de las audiencias y la búsqueda de modelos de negocio sostenibles.

Durante las dos jornadas, directivos, editores y especialistas internacionales compartirán experiencias sobre los cambios que atraviesan las organizaciones periodísticas y las decisiones que deberán adoptar en los próximos años.

Entre los participantes estará Juanita León, fundadora y directora del medio colombiano La Silla Vacía, quien abrirá las exposiciones del martes con una conferencia sobre el futuro de las empresas de noticias y los desafíos de liderazgo que enfrentan sus responsables.

También participará Gabriel Escobar, editor y vicepresidente sénior de The Philadelphia Inquirer, quien abordará la conducción de empresas informativas en un escenario marcado por la incertidumbre, las presiones económicas y las transformaciones que experimenta la industria.

La relación entre plataformas tecnológicas y medios será otro de los asuntos centrales. Juan Manuel Lucero y Connie Niebuhr, de Google, analizarán los cambios que atraviesa la búsqueda de información y sus implicancias para las organizaciones periodísticas.

La primera jornada también contará con la participación de Branko Brkic, cofundador del medio sudafricano Daily Maverick, quien expondrá sobre nuevas formas de construir contenidos capaces de conectar con las audiencias, retener lectores y convertirlos en suscriptores.

La inteligencia artificial en las redacciones

La segunda jornada tendrá entre sus principales protagonistas a Paulo Samia, CEO de UOL de Brasil, quien presentará las decisiones que considera prioritarias para las empresas de medios durante los próximos 24 meses.

Uno de los principales espacios estará dedicado a la experiencia de Reuters con inteligencia artificial. Peter Henderson y Daina Beth Solomon explicarán cómo la agencia internacional ha pasado de proyectos piloto a incorporar estas herramientas en diferentes procesos de la redacción, así como los desafíos que plantea su implementación para la integridad editorial, la transparencia y la confianza de las audiencias.

Grupo El Comercio también tendrá participación en la agenda del encuentro. José Manuel Jurado Gómez, gerente general del Grupo El Comercio, participará en la sesión “Cuando el tráfico deja de crecer: cómo construir el próximo modelo de negocio”, junto con Beatriz Hernández, directora ejecutiva de IAB Perú. El espacio analizará cómo los medios pueden fortalecer la relación directa con sus audiencias y diversificar sus fuentes de ingresos ante la caída del tráfico referido, los cambios en los motores de búsqueda y la irrupción de la inteligencia artificial.

Asimismo, Gisella Salmón, jefa de Innovación del MediaLab de Grupo El Comercio, formará parte de la sesión dedicada a la gobernanza de la inteligencia artificial a escala, que abordará los criterios y estructuras necesarios para incorporar estas herramientas de manera responsable en las organizaciones periodísticas.

La agenda también incluirá a Rodrigo Salazar Zimmermann, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, quien presentará la experiencia de PerúCheck en una sesión enfocada en el desarrollo de iniciativas de fact-checking rentables y a escala masiva.

Asimismo, Charo Henríquez, subeditora de estrategia y operaciones editoriales de la oficina de Washington de The New York Times, participará en una conversación sobre las transformaciones organizacionales, culturales y profesionales que requieren actualmente los medios.

El Comercio realizará una cobertura especial del LATAM Media Leaders Summit 2026. Las principales incidencias, declaraciones, entrevistas y conclusiones de las dos jornadas podrán seguirse a través de elcomercio.pe y de las redes sociales del Diario.