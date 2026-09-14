Desde este lunes 14 de septiembre, se implementa la primera etapa del plan de desvío vehicular por las obras del nuevo Óvalo Faucett, en el cruce de las avenidas Elmer Faucett y La Marina, en San Miguel.

El Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET) informó que esta primera fase contempla medidas para mantener el tránsito vehicular mientras se ejecutan los trabajos en una de las principales intersecciones viales de la zona.

El proyecto cuenta con una inversión de más de S/15,2 millones y un plazo de ejecución de 180 días calendario. Las obras comprenden la reconfiguración de aproximadamente 0,5 kilómetros por cada eje vial.

¿Qué rutas deberán tomar los vehículos?

Durante la primera etapa, el transporte público mantendrá sus rutas y paraderos habituales, según lo informado por INVERMET.

En el caso de los vehículos particulares, los flujos que circulen en los sentidos este-oeste y norte-sur podrán continuar por los carriles principales de la vía.

Los conductores que se desplacen de este a norte deberán tomar la avenida Rafael Escardó, en sentido sur-norte, e ingresar luego por la avenida Los Precursores, en sentido este-oeste, para reincorporarse posteriormente a su recorrido habitual.

Para los vehículos de carga que se desplacen de norte a oeste se ha establecido una ruta que comprende la avenida Elmer Faucett, en sentido norte-sur, seguida por las avenidas Los Precursores y Los Insurgentes, hasta retomar el trayecto correspondiente.

Los peatones, en tanto, contarán con senderos delimitados para permitir el cruce de las vías de manera accesible y segura.

El nuevo Óvalo Faucett

La obra contempla la construcción de una rotonda con un radio exterior de 72 metros, además de vías auxiliares de dos carriles por sentido y separadores laterales.

El proyecto también incluye la renovación de áreas verdes y busca mejorar las condiciones de circulación vehicular y seguridad para los peatones en esta intersección de San Miguel.