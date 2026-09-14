El transporte público mantendrá sus rutas y paraderos habituales, según lo informado por INVERMET.. (Foto: Andina)
El transporte público mantendrá sus rutas y paraderos habituales, según lo informado por INVERMET.. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Desde este lunes 14 de septiembre, se implementa la primera etapa del plan de desvío vehicular por las obras del nuevo Óvalo Faucett, en el cruce de las avenidas Elmer Faucett y La Marina, en San Miguel.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: