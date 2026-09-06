Por Redacción EC

La visita apostólica del papa León XIV al Perú empieza a tomar forma mientras avanzan las coordinaciones. Aunque el Vaticano todavía no presenta el programa completo, la comisión encargada de los preparativos en Lima adelantó uno de los momentos centrales que tendrá el pontífice durante su esperada permanencia en la capital peruana, con el Estadio Monumental de Ate como uno de los escenarios previstos. La cita está prevista luego de una serie de reuniones con representantes de la Iglesia y autoridades, además de un periodo destinado al necesario descanso. Mientras se afinan los últimos detalles, también se preparan materiales para orientar la participación activa de los fieles y las comunidades. Descubre qué hará el pontífice en Ate, cuándo llegará al país y cuáles serán los principales puntos de su recorrido durante esta visita especial.

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