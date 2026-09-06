La visita apostólica del papa León XIV al Perú empieza a tomar forma mientras avanzan las coordinaciones. Aunque el Vaticano todavía no presenta el programa completo, la comisión encargada de los preparativos en Lima adelantó uno de los momentos centrales que tendrá el pontífice durante su esperada permanencia en la capital peruana, con el Estadio Monumental de Ate como uno de los escenarios previstos. La cita está prevista luego de una serie de reuniones con representantes de la Iglesia y autoridades, además de un periodo destinado al necesario descanso. Mientras se afinan los últimos detalles, también se preparan materiales para orientar la participación activa de los fieles y las comunidades. Descubre qué hará el pontífice en Ate, cuándo llegará al país y cuáles serán los principales puntos de su recorrido durante esta visita especial.

¿QUÉ ACTIVIDAD REALIZARÁ LEÓN XIV EN EL ESTADIO MONUMENTAL DE ATE?

El papa León XIV tendrá un encuentro con jóvenes de distintas partes del Perú en el Estadio Monumental, en Ate. La actividad está prevista para la tarde del día posterior a su llegada y a las reuniones que mantendrá con integrantes de la Iglesia. Monseñor Guillermo Elías, encargado de la comisión organizadora en Lima, confirmó la cita durante una entrevista en Diálogo de Fe de RPP. “Tendremos el encuentro con todos los jóvenes en Ate”, manifestó.

Todavía no se han informado la hora exacta, el ingreso ni la capacidad del recinto. Estos aspectos dependerán del programa oficial que el Vaticano entregue en las próximas semanas. Elías también sostuvo que el mensaje del pontífice abordará problemas de la sociedad peruana, entre ellos el trabajo, el dolor, la situación social y la corrupción.

¿CUÁNDO LLEGARÁ EL PAPA LEÓN XIV AL PERÚ Y QUÉ HARÁ EN LIMA?

Según Elías, León XIV llegará al Perú el 11 de noviembre a las 17:00 horas, procedente de Argentina. Luego iniciará sus actividades oficiales en Lima con reuniones junto a la presidenta Keiko Fujimori, el cuerpo diplomático y otras autoridades del país.

Al día siguiente, el pontífice se reunirá con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y consejos pastorales en el Palacio Arzobispal. Después del almuerzo y un descanso, se trasladaría al Monumental para encontrarse con los jóvenes, según informa Infobae.

¿QUÉ SE SABE DEL RESTO DEL VIAJE APOSTÓLICO?

El viaje del pontífice no se limitará a Lima, pues las coordinaciones contemplan actividades en otras ciudades del territorio peruano. De acuerdo con las declaraciones de Guillermo Elías, una de las siguientes paradas será Chiclayo. Además, la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) informó que el recorrido también considera Pucallpa y Cusco. La visita culminará con una celebración religiosa en la Base Aérea Las Palmas, donde la organización espera congregar a numerosos fieles.

La comisión preparatoria trabaja en tres momentos: las acciones previas, los días de permanencia del papa y las actividades posteriores. Las parroquias ya recibieron una guía pastoral para orientar a familias y jóvenes mediante el método de ver, juzgar y actuar.

El cronograma definitivo todavía está pendiente. Carlos García Camader, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, señaló que el itinerario oficial será conocido desde el 15 de setiembre. Por ello, los horarios, accesos y desplazamientos aún podrían precisarse. Mientras tanto, existe una diferencia sobre la fecha de cierre de la visita: el decreto del Gobierno establece el 17 de noviembre, mientras que la CEP mencionó el 16.

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