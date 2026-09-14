El papa León XIV saluda a los fieles en su recorrido por el centro de Madrid, primer día de los seis que componen su visita oficial a España, el 6 de junio de 2026. (Sergio Pérez / EFE)
El papa León XIV saluda a los fieles en su recorrido por el centro de Madrid, primer día de los seis que componen su visita oficial a España, el 6 de junio de 2026. (Sergio Pérez / EFE)
/ Sergio Pérez
Por Redacción EC

El papa León XIV cumple 71 años este lunes 14 de septiembre, una fecha que ha sido recibida con especial emoción en Chiclayo, ciudad donde Robert Prevost desarrolló una importante etapa de su labor pastoral y que hoy lo recuerda como un pastor cercano.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.