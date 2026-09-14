El papa León XIV cumple 71 años este lunes 14 de septiembre, una fecha que ha sido recibida con especial emoción en Chiclayo, ciudad donde Robert Prevost desarrolló una importante etapa de su labor pastoral y que hoy lo recuerda como un pastor cercano.

La celebración en Lambayeque incluye mensajes de cariño, música y oración, además de una jornada cultural y religiosa organizada por el Gobierno Regional de Lambayeque y la Diócesis de Chiclayo. El homenaje también se produce en medio de la expectativa por la próxima visita del Santo Padre al Perú.

Con voces cargadas de emoción, los chiclayanos dedicaron un saludo especial al Santo Padre, acompañado de una canción tradicional que buscó transmitirle el cariño de quienes lo recuerdan desde su etapa como pastor en Lambayeque.

El Papa León XIV llega para inaugurar el primer capítulo del ciclo de exposiciones CATÁSTROFE Y MARAVILLA titulado AQVA con el artista JR en la Biblioteca Apostólica del Vaticano el 14/9/2026. Foto: Hans Lucas/AFPLe pape Leon XIV arrive pour inaugurer le premier volet de la serie d expositions CATASTROPHE AND WONDER intitule AQVA en presence de l artiste JR a la Bibliotheque apostolique vaticane, au Vatican le 14 septembre 2026. Photographie de ALESSIA GIULIANI / CPP / HANS LUCAS. (Photo by ALESSIA GIULIANI / CPP / HANS LUCAS / Hans Lucas via AFP) / ALESSIA GIULIANI

“¡Despierta, Papa, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió!”, entonaron los participantes antes de cerrar el mensaje con un: “¡Feliz cumpleaños, Papa León!”.

Desde la ciudad que considera parte fundamental de su historia pastoral, los fieles, liderados por el obispo de la Diócesis de Chiclayo, monseñor Edinson Farfán, hicieron llegar al pontífice un saludo fraterno a través de las redes sociales.

“Gracias por ser un buen pastor y por ser la luz de todos nosotros”, expresaron los participantes, quienes destacaron la vocación de servicio de León XIV y su cercanía durante los años que permaneció en la región.

“Te esperamos con mucho amor aquí en tu ciudad, Chiclayo”

El homenaje estuvo marcado por distintas expresiones de afecto hacia el pontífice. “Orgullosa de ti, de tu labor”, “que Dios siga derramando muchas bendiciones a todos los peruanos” y “te esperamos con mucho amor aquí en tu ciudad, Chiclayo”, fueron algunos de los mensajes dedicados a León XIV.

El saludo terminó con una declaración colectiva que refleja el vínculo que la ciudad mantiene con quien fuera su obispo: “¡Feliz cumpleaños desde tu tierra querida, Chiclayo!”.

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La celebración no solo busca recordar el cumpleaños del Santo Padre, sino también reafirmar el deseo de los fieles de volver a encontrarse con él en la ciudad donde desarrolló parte importante de su trayectoria religiosa.

¿Qué actividades preparó Chiclayo por el cumpleaños del papa?

Como parte de las celebraciones, el Gobierno Regional de Lambayeque y la Diócesis de Chiclayo convocaron a la ciudadanía a participar este lunes 14 de septiembre en una jornada cultural y religiosa dedicada al papa León XIV.

La actividad se desarrollará desde la 1:30 p. m. en el atrio de la Catedral de Chiclayo, uno de los principales espacios religiosos y culturales del centro histórico de la ciudad.

La jornada reunirá expresiones culturales y religiosas y estará abierta a la población local y a los visitantes que quieran sumarse al homenaje por los 71 años del Santo Padre.

El encuentro busca expresar el reconocimiento y cariño de los lambayecanos hacia León XIV, así como mantener viva la relación que construyó con la comunidad durante sus años de labor pastoral.

Con voces cargadas de emoción y un mensaje que busca cruzar fronteras, Chiclayo celebra hoy el cumpleaños del papa León XIV, donde desarrolló una importante etapa de su labor pastoral. Foto: ANDINA/Difusión

Conferencia Episcopal Peruana también saludó a León XIV

El homenaje de Chiclayo se suma al saludo enviado por la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) con motivo del cumpleaños del Santo Padre.

La institución religiosa expresó sus buenos deseos al pontífice y destacó la importancia de acompañarlo mediante la oración de los fieles peruanos. Su mensaje también estuvo acompañado de un video especial elaborado por la ocasión.

“¡Feliz cumpleaños, Papa León XIV! El Perú lo espera con alegría, cariño y oración”, expresó la CEP.

El mensaje refleja además la expectativa existente en el país ante la próxima visita del pontífice, especialmente en Chiclayo, donde sus antiguos fieles esperan volver a recibirlo.

Este 14 de septiembre, el Papa León XIV celebra su cumpleaños. Desde el Perú queremos adelantarnos para hacerle llegar nuestro saludo, nuestro cariño y, sobre todo, nuestra oración. ❤️



🙏 ¡Feliz cumpleaños, Papa León XIV! El Perú lo espera con alegría, cariño y oración. 🇵🇪 pic.twitter.com/WtUaNUWbwk — Conferencia Episcopal Peruana (@conf_episcopal) September 13, 2026

Chiclayo prepara el camino para el regreso de León XIV

Más allá del cumpleaños, la celebración tiene un significado especial para Chiclayo. Para sus habitantes, León XIV no es solo el actual sucesor de Pedro, sino también el religioso que durante años compartió con la comunidad local su labor pastoral.

Por ello, la Diócesis de Chiclayo y las autoridades regionales han comenzado a preparar el ambiente para la eventual llegada del Santo Padre, mientras los fieles expresan públicamente su deseo de reencontrarse con él.

La Conferencia Episcopal Peruana también anunció la apertura de un espacio oficial para acompañar los preparativos de la próxima visita de León XIV al Perú y promover que los católicos vivan espiritualmente la espera.

La jornada de celebración por los 71 años del papa León XIV se convierte así en una expresión de cariño de una ciudad que conserva un vínculo especial con el pontífice.

Entre música, oraciones y mensajes de afecto, Chiclayo vuelve a pronunciar el nombre de quien fuera su obispo y mira hacia Roma mientras espera el próximo reencuentro.

“¡Feliz cumpleaños, Papa León! Un fuerte abrazo desde Chiclayo, la ciudad de la amistad, la tierra del Dios que tanto amas. ¡Te esperamos en Chiclayo!”.