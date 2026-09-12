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El papa León XIV bendice la imagen del Señor de los Milagros y a sus devotos, en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, tras una procesión del Cristo Moreno en Roma. (Vatican Media)
El papa León XIV bendice la imagen del Señor de los Milagros y a sus devotos, en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, tras una procesión del Cristo Moreno en Roma. (Vatican Media)
Por Agencia EFE

La visita del papa León XIV a Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre, movilizará a más 3,1 millones de visitantes en todo el país, la mitad de ellas aproximadamente en la capital Lima, de acuerdo con las estimaciones del Gobierno nacional.

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