icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Las casas que toman consciencia o se controlan solas han sido un tema recurrente dentro de novelas y películas de ciencia ficción. Son innumerables las obras que se han producido en torno a la integración de la tecnología en la vida doméstica. Comedia, terror y fantasía: géneros que hasta hace algunos años daban vida a una idea fantasiosa hoy compiten con una realidad: las casas inteligentes ya están aquí.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.