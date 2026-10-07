Octubre es conocido como el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, uno de los problemas de salud que más afecta a las mujeres, pues, según la Liga Contra el Cáncer, se estima que en el país se detectan 21 casos al día, y el 56% lo detecta cuando la enfermedad ya está avanzada. Es en este contexto que aparece EVA, un proyecto que combina la inteligencia artificial (IA) y la tecnología médica.

EVA quiere decir Ecografía de Volumen con Inteligencia Artificial. Aunque puede parecer algo complicado, en realidad lo que hace es potenciar tecnología ya existente con la IA.

El sistema EVA consiste en el uso de un ecógrafo, como cualquier otro, una tablet y un software. Es decir, no se trata de una innovación tecnológica, no estamos frente a un dispositivo nuevo, y es bastante simple. ¿Por qué? Porque la magia está en el procedimiento.

Fanny Casado, docente e investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), indica que se trata de “una manera muy especial de hacer ecografías”. Frente a un mamógrafo, resulta más práctico, rápido, fácil y hasta económico

“Hemos desarrollado esta ayuda, que en realidad es una ayuda al diagnóstico. ¿Qué quiere decir? No es que te dará el diagnóstico definitivo, sino que te ayuda a priorizar si es que la probabilidad o la sospecha es mayor o menor" , indicó en conversación con El Comercio.

Se trata de un trabajo de más de 10 años, que se ha realizado en diferentes etapas, con la participación de alumnos de la PUCP y la colaboración de la Universidad de Rochester, de Nueva York. En el camino se diseñó incluso un propio ecógrafo, pero hoy se encuentran en una etapa diferente apoyada por la inteligencia artificial.

Además… Un mes para tomar conciencia Octubre es el mes para sensibilizar sobre esta enfermedad que afecta a millones de mujeres. Pero el día central es 19 de octubre, Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama. La finalidad de esta fecha es promover la detección precoz, a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos. Este comienza con la proliferación de células en el tejido mamario y representa una de las primeras causas de muerte en mujeres a nivel mundial.

El uso de EVA es bastante sencillo, ya que no necesita de un experto en imágenes para la evaluación. El trabajo se hace en función a Volume Sweep Imaging (VSI), es decir, el operador realiza barridos sistemáticos del área de interés utilizando referencias anatómicas externas.

Las imágenes luego serán evaluadas en una tablet.

“Esa tablet es, digamos, la que hace la magia” , indicó Casado, pues, las imágenes pueden pasar un especialista si es que no hay conectividad, pero también “tiene añadido una inteligencia artificial que ahí mismo te dice que no, que probablemente sea o no veo nada de preocupación, o te da algún tipo de respuesta”.

Por otro lado, el sistema no reemplaza el diagnóstico de un médico. Lo que termina por realizar es una evaluación preventiva, y se busca llegar a postas médicas o lugares de difícil acceso para equipos tecnológicos más avanzados.

“Esto es para lugares donde no hay especialista, donde no hay un tecnólogo que pueda hacer la ecografía, y tampoco hay el especialista que pueda leer la reconstrucción en tres dimensiones”, explicó la especialista.

Información encriptada

Hoy el sistema se encuentra en una etapa en la que se busca “potenciar ese software para que sea más preciso”.

EVA tiene una sensibilidad de 97%. Es decir, funciona, y con buenos resultados, pero en lo que se viene trabajando actualmente es en aumentar la base de datos de la inteligencia artificial. Para esto se trabaja con el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), indicó la especialista a cargo.

El sistema conocido como EVA dispone de un ecógrafo como cualquier otro, y las imágenes que obtiene son analizadas con apoyo de la inteligencia artificial. (Foto referencial: magnific.com)

“Lo importante para nosotros también es que esa base de datos tenga casuística peruana. Porque hay una combinación en cómo es que cambia eso. Es una combinación del genotipo, y que tiene que ver con este diferencial entre el tejido que es del tumor y el tejido que es de la persona, y eso es orientado genéticamente”, explicó.

Sin embargo, surge una pregunta: qué tan confiable es el trabajo con la IA. Frente a los casos de filtración recientes en sistemas comerciales, cómo es que se protegerían los datos de los pacientes.

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Hoy, la investigación con la IA está aislada, pero en el momento en que se habilite EVA tendrá la posibilidad de trabajar con la nube (servicios remotos). Casado indicó que también está la opción de que las imágenes sean analizadas junto a un especialista.

“Tenemos la opción de que se suba a la nube, pero sube de todas maneras con algún tipo de encriptación. El grupo de investigación que desarrolló esto tiene una patente en la cual no solamente encripta, sino que reduce mucha de la información de la imagen para cuándo necesitas ser enviada de manera remota. Pero todo eso son protocolos clínicos que ya existen”, indicó.

Más allá de esta posibilidad, se busca que el uso de la inteligencia artificial se realice en el mismo dispositivo.

Casado es toxicóloga y acompaña la investigación desde el 2016. Evalúa los riesgos que pueda tener este sistema, que podría estar completado en julio del próximo año. Pero los investigadores van más allá y trabajan en otros casos, más allá del cáncer de mama.