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Resumen

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Proyecto usa inteligencia artificial para evaluar las imágenes que proporcionan los ecógrafos. (Foto: magnific.com)
Proyecto usa inteligencia artificial para evaluar las imágenes que proporcionan los ecógrafos. (Foto: magnific.com)
Por Daniel Bedoya Ramos

Octubre es conocido como el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, uno de los problemas de salud que más afecta a las mujeres, pues, según la Liga Contra el Cáncer, se estima que en el país se detectan 21 casos al día, y el 56% lo detecta cuando la enfermedad ya está avanzada. Es en este contexto que aparece EVA, un proyecto que combina la inteligencia artificial (IA) y la tecnología médica.

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