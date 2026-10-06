Un adolescente usa ChatGPT en un café en Russellville, Arkansas, el 15 de julio del 2025. (AP foto/Katie Adkins)
Un adolescente usa ChatGPT en un café en Russellville, Arkansas, el 15 de julio del 2025. (AP foto/Katie Adkins)
Por Redacción EC

Cuando un usuario le pregunta a ChatGPT, Gemini o al buscador de Google cuál es la mejor opción para resolver una necesidad, ya no recibe una lista de enlaces: recibe una respuesta ya construida. Ese cambio de comportamiento ha dado origen a una nueva disciplina: el Answer Engine Optimization (AEO), que busca que una marca forme parte de esa respuesta y no solo de los resultados de búsqueda.

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