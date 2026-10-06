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Resumen

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Una mujer lleva un par de lentes inteligentes Ray-Ban. En el marco de los lentes hay un indicador LED que se ilumina de blanco brillante cuando se está grabando un video. (Foto de Christoph Dernbach / dpa Picture-Alliance vía AFP)
Una mujer lleva un par de lentes inteligentes Ray-Ban. En el marco de los lentes hay un indicador LED que se ilumina de blanco brillante cuando se está grabando un video. (Foto de Christoph Dernbach / dpa Picture-Alliance vía AFP)
/ CHRISTOPH DERNBACH
Por Agencia AFP

Noruega quiere prohibir temporalmente las gafas inteligentes en algunos espacios públicos por motivos de privacidad, anunció el lunes el ministro de Asuntos Digitales.

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