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Resumen

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Una fotografía tomada el 2 de marzo de 2026 en Barcelona muestra las gafas Ray Ban META AI expuestas en el Mobile World Congress (MWC), la mayor feria y escaparate de tecnología móvil del mundo. (Foto de Manaure Quintero / AFP)
Una fotografía tomada el 2 de marzo de 2026 en Barcelona muestra las gafas Ray Ban META AI expuestas en el Mobile World Congress (MWC), la mayor feria y escaparate de tecnología móvil del mundo. (Foto de Manaure Quintero / AFP)
/ MANAURE QUINTERO
Por BBC News Mundo

Los problemas relacionados con una nueva generación de “lentes inteligentes” parecen estar acumulándose.

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