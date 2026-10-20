Una misión espacial, lanzada este lunes, intentará recoger un trozo de Fobos, la mayor luna de Marte, y traerlo de vuelta a la Tierra.

Si tiene éxito, será la primera vez que se traiga una muestra de Marte o de sus lunas para ser analizada en laboratorios aquí en la Tierra.

La nave espacial despegará desde Japón y llegará a Fobos en agosto de 2027.

Se espera que la misión de Exploración de las Lunas de Marte (MMX), liderada por la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA), resuelva el misterio de cómo se formaron las lunas de Marte.

La profesora Sara Russell, del Museo de Historia Natural, en Londres, y subdirectora de la misión MMX para el análisis de muestras, expresó: “Todavía no ha habido una misión exitosa que haya ido a Fobos y traído un trozo de vuelta a la Tierra.

“Creo que esta es una misión increíblemente ambiciosa y divertida”, añadió.

En el sistema solar interior solo hay tres lunas: la nuestra y dos que orbitan alrededor de Marte, llamadas Fobos y Deimos.

Ambas son diminutas: Fobos tiene unos 20 km de diámetro y Deimos unos 10 km. Además, tienen una forma irregular, parecida a una papa espacial.

La nave espacial MMX estudiará Deimos cuando llegue a las proximidades de Marte, y posteriormente se centrará en Fobos.

El plan es desplegar un pequeño módulo explorador para estudiar el terreno, aunque esto no será tarea fácil.

Sara Russell afirma que nadie ha logrado aterrizar un módulo explorador en una luna tan pequeña.

“La luna en sí no tiene mucha gravedad propia”, explicó.

“Pero está al lado de un planeta enorme que tiene una gravedad mucho mayor, y eso hace que sea mucho más difícil hacer llegar un módulo explorador a la superficie.”

Marte tiene sus lunas desde hace unos 4.500 millones de años, pero nadie sabe cómo se formaron.

El módulo explorador localizará un lugar de aterrizaje para que la propia nave espacial MMX pueda posteriormente posarse en Fobos.

Una vez en la superficie, desplegará un brazo robótico y dos recolectores de muestras para recoger polvo lunar.

Este material se empaquetará en una pequeña cápsula que regresará a la Tierra en 2031, aterrizando en el desierto de Woomera, en el sur de Australia.

La cantidad de material que se recuperará es mínima: solo 10 gramos.

“En realidad, es una cantidad muy pequeña”, señaló la Dra. Chrysa Avdellidou, de la Universidad de Leicester, que trabaja con la misión japonesa.

“Sin embargo, podemos realizar varios estudios incluso con granos individuales... No es necesario obtener kilos de una superficie para hacer ciencia. Así que cada gramo cuenta”, afirmó.

La nave espacial recogerá 10 gramos de polvo lunar de la superficie de Fobos.

Los científicos creen que la muestra finalmente arrojará luz sobre el enigma del origen de las lunas de Marte.

Hay dos ideas contrapuestas.

O bien una roca espacial se estrelló contra Marte en sus inicios, y Fobos y Deimos se crearon a partir de los restos.

O las lunas son dos asteroides errantes del sistema solar exterior, que fueron capturados por la gravedad del Planeta Rojo.

“Cuando recibamos la muestra, podremos analizar en detalle su composición química y mineral, y las dos hipótesis arrojarán resultados muy distintos”, dijo Sara Russell.

“Debería ser bastante obvio de inmediato... si se trata del producto de este dramático impacto o de un asteroide capturado. Así que lo descubriremos muy pronto.”

El equipo también espera recibir una bonificación adicional al regresar a sus laboratorios.

“Una de las cosas más fascinantes es que Fobos está tan cerca de la superficie de Marte que, cada vez que se produce un impacto en la superficie marciana, pequeños granos podrían quedar incrustados en el propio Fobos”, dijo Russell.

“Y eso significa que la muestra que obtengamos podría contener también granos de Marte. Por lo tanto, podría brindarnos información muy directa sobre la composición y la historia de ese planeta.”

Los meteoritos marcianos son raros; este en particular se exhibe en el Museo de Historia Natural en Londres.

Traer material de Marte a la Tierra ha sido durante mucho tiempo una ambición de los científicos espaciales.

El vehículo Perseverance de la NASA, que ha estado explorando Marte desde 2021, ha estado recolectando cuidadosamente muestras del planeta y almacenándolas en contenedores.

Sin embargo, una segunda misión conjunta de la NASA y la ESA, denominada Mars Sample Return, que habría recogido y devuelto estos contenedores, ha sido cancelada de facto después de que el Congreso de los Estados Unidos suspendiera su financiación.

China está planeando su propia misión para recoger muestras de Marte, cuyo lanzamiento está previsto para 2028. Intentará traer material marciano de vuelta a la Tierra en 2031.

Ya tenemos algunos fragmentos del Planeta Rojo aquí en la Tierra en forma de meteoritos marcianos.

Se trata de fragmentos de Marte que fueron despedidos de la superficie por el impacto de asteroides y que acabaron siendo lanzados hacia la Tierra.

Los meteoritos marcianos son extremadamente raros, pero al igual que todas las rocas espaciales que caen a nuestro planeta, se contaminan en cuanto llegan aquí, mezclándose con el aire, el polvo, el suelo y el agua.

Los científicos están desesperados por conseguir una muestra directa de Marte y sus lunas, porque estaría en perfecto estado.

Está previsto que la misión MMX despegue desde el Centro Espacial de Tanegashima a las 04:41 hora local del 20 de octubre (19:41GMT del lunes,19 de octubre).