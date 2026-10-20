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Resumen

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La nave espacial se dirige a Fobos, la luna más grande de Marte.
La nave espacial se dirige a Fobos, la luna más grande de Marte.
/ Jaxa
Por BBC News Mundo

Una misión espacial, lanzada este lunes, intentará recoger un trozo de Fobos, la mayor luna de Marte, y traerlo de vuelta a la Tierra.

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