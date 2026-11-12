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Resumen

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Las calles de la ciudad están prácticamente vacías debido a los ataques con drones. (EPA).
Las calles de la ciudad están prácticamente vacías debido a los ataques con drones. (EPA).
/ TOMMASO FUMAGALLI
Por BBC News Mundo

Los peligros en Sloviansk son evidentes desde el comienzo.

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