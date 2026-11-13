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Quantum Systems fabrica drones que utiliza el ejército ucraniano (Jens SCHLÜTER/AFP)
Quantum Systems fabrica drones que utiliza el ejército ucraniano (Jens SCHLÜTER/AFP)
Por Agencia AFP

El grupo alemán de defensa Quantum Systems sufrió el mes pasado un ciberataque que llevó al ejército alemán a dejar temporalmente en tierra su flota de drones, un incidente en el que, según indicaron varias fuentes el viernes, podría estar detrás Rusia.

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