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Resumen

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Disrupciones con el servicio de Microsoft Outlook han paralizado el trabajo de millones alrededor del mundo.
Disrupciones con el servicio de Microsoft Outlook han paralizado el trabajo de millones alrededor del mundo.
/ Getty Images
Por BBC News Mundo

Una masiva interrupción global del servicio de Microsoft ha causado problemas o, en algunos casos, inhabilitado servicios completos en diversas regiones del mundo, incluidos el correo electrónico y los productos de inteligencia artificial.

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