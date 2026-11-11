Enseñar sobre inteligencia artificial no significa únicamente aprender a utilizar herramientas digitales. (Foto: difusión)
Enseñar sobre inteligencia artificial no significa únicamente aprender a utilizar herramientas digitales. (Foto: difusión)
Por Redacción EC

Aprender sobre inteligencia artificial no siempre requiere una computadora o conexión a internet. A través de juegos, dinámicas grupales y actividades con papel y lápiz, los escolares pueden comprender cómo funcionan los algoritmos, de qué manera las máquinas identifican patrones y por qué esta tecnología puede cometer errores.

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