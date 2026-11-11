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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

(Foto: magnific.com)
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Por Mayté Ciriaco Ruiz

Imagina pedirle a un asistente de inteligencia artificial que reprograme tu vuelo: revisa la reserva, consulta a la aerolínea, elige una opción y le envía la confirmación por correo, sin que usted haga clic. Eso es un agente de IA, y fue la idea que organizó AMD In Depth, el evento que la fabricante estadounidense de chips realizó el 4 y 5 de noviembre en Las Vegas para presentar EPYC Venice, la sexta generación de sus procesadores para servidores y a la que asistió en exclusiva El Comercio.

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