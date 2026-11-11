Imagina pedirle a un asistente de inteligencia artificial que reprograme tu vuelo: revisa la reserva, consulta a la aerolínea, elige una opción y le envía la confirmación por correo, sin que usted haga clic. Eso es un agente de IA, y fue la idea que organizó AMD In Depth, el evento que la fabricante estadounidense de chips realizó el 4 y 5 de noviembre en Las Vegas para presentar EPYC Venice, la sexta generación de sus procesadores para servidores y a la que asistió en exclusiva El Comercio.

La tesis de la empresa es un cambio de escala. “Pasamos de millones de personas que usan aplicaciones a miles de millones de agentes que acceden constantemente a esas mismas aplicaciones”, planteó Dan McNamara, vicepresidente sénior y gerente general de Cómputo e IA Empresarial de AMD.

Ravi Kuppuswamy, vicepresidente sénior de Soluciones de Cómputo e IA Empresarial, fue más lejos: “los agentes son el principal impulsor de esta infraestructura de IA”. AMD cita una proyección de Goldman Sachs según la cual el uso de tokens, las unidades de texto que procesan los modelos, por parte de agentes se multiplicaría por 24 hasta el 2030.

El Comercio estuvo presente en el más reciente evento organizado por AMD, en el que la empresa anunció sus novedades relacionadas, sobre todo, con inteligencia artificial. / Mayté Ciriaco Ruiz

Un agente no es un chatbot

Un chatbot es un programa de IA que responde a lo que usted le pregunta, como una conversación, pero no hace nada más allá de contestar. Un agente, en cambio, planifica los pasos, usa herramientas y actúa en su nombre.

AMD describió un recorrido de ocho etapas: desde la puerta de entrada, donde se verifica quién pide qué, hasta la respuesta final, pasando por la planificación, la búsqueda de información y la ejecución de herramientas, como el correo o los sistemas de una empresa.

Al final, un modelo verificador revisa el resultado y, si no queda conforme, el agente repite el ciclo. “La IA agéntica no es una sola carga de trabajo”, explicó Kuppuswamy.

¿Y el papel de AMD?

Según la compañía, el razonamiento del modelo grande corre en procesadores gráficos (GPU), pero casi todo lo demás recae en la CPU, el procesador central que ejecuta los programas y coordina el trabajo del servidor, como el cerebro de un computador.

AMD sostiene que un agente exige mucho más trabajo alrededor del modelo de IA, como buscar información, usar herramientas y verificar resultados. Por eso, dice, los centros de datos pasarán de necesitar un procesador central por cada cuatro gráficos a casi uno por uno.

La empresa fabrica el suyo, con hasta 256 núcleos; presentó Helion, un diseño de rack abierto para agentes, con los primeros disponibles desde noviembre, y ofrece un software para organizar las tareas de los agentes. Frente al chip Vera de Nvidia, AMD afirma ofrecer unas 2,8 veces más rendimiento y unas 2,9 veces más hilos por megavatio.

Nuestra enviada especial, Mayté Ciriaco, pudo conocer de cerca el nuevo procesador EPYC Venice, que admite más memoria y más velocidad, y ahora también software para ahorrarla. / Mayté Ciriaco Ruiz

Impacto en el usuario

Para el usuario, la pregunta no es el chip, sino el permiso. Un agente actúa con su acceso: puede leer correos, mover una cita o pagar. Si se equivoca, o alguien lo engaña, el daño es real. Según una encuesta de la Cloud Security Alliance, citada por la firma Abnormal AI, el 53 % de las organizaciones reconoce que sus agentes exceden los permisos previstos al menos de forma ocasional.

AMD presentó dos controles. El primero es aislar cada herramienta con reglas propias: “esta herramienta de red solo puede hacer operaciones de red”, ejemplificó la empresa, y una de archivos solo debería tocar los que se le asignen. El segundo es una política que decide adónde puede ir cada pedido según el tipo de dato y su ubicación, para que la información personal o propietaria pueda quedarse en servidores propios y no salir a una API en la nube.

Esas protecciones las aplican las empresas que operan los agentes, no los permisos que usted concede en sus propias aplicaciones. La lógica, sin embargo, sirve igual: dar solo el acceso que la tarea exige y decidir de antemano qué datos no deben tocar. Cisco, otro socio del evento, dijo haber puesto agentes al alcance de 90.000 empleados. La pregunta de cómo se les supervisa recién empieza.

Guía Tres reglas básicas para el uso de agentes Dar solo el acceso que la tarea exige. Si el agente debe resumir tu correo, que pueda leerlo, pero no enviar mensajes. Pedir tu confirmación antes de las acciones de alto impacto, como pagar, borrar o escribir a terceros. Decidir de antemano qué datos no se le entregan, como claves, documentos de identidad o información médica y bancaria.

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