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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Imagen de Google sobre Gemini 4 Carbon.
Imagen de Google sobre Gemini 4 Carbon.
/ GOOGLE
Por Agencia Europa Press

Google ha presentado Gemini 4 Carbon como su nuevo modelo de frontera de inteligencia artificial (IA), que se caracteriza sobre todo por su rendimiento en temas de ciberseguridad y que destaca en tareas de codificación, agénticas y de ciencias.

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